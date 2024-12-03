Сотни нападений и шесть убийств за год: рост популяции медведей стал реальной проблемой

В Японии с каждым годом все серьезнее становится проблема диких медведей, которая уже приобрела национальный характер. Из-за стремительного увеличения популяции они все чаще заходят в населенные пункты, уничтожают посевы и нападают на людей и скот.

Об этом пишет Reuters.

С марта 2023 по март 2024 года власти Японии зафиксировали рекордные 219 нападений на людей, в шести случаях встреча с медведем стала смертельной для человека. За те же 12 месяцев японские охотники убили более 9000 черных и бурых медведей.

Сколько медведей в Японии

Издание отмечает, что на людей и скот нападают два вида медведей:

японский черный медведь (Ursus thibetanus japonicus) – рост 120-140 см, вес 40-130 кг;

хоккайдский бурый медведь (Ursus arctos yesoensis) – рост 150-230 см, вес 120-400 кг.

Обитают эти хищники на трех островах – Хонсю, Сикоку и Хоккайдо. И ареалы их обитания постоянно расширяются. По оценкам министерства охраны окружающей среды Японии, за последние 30 лет популяция бурых медведей увеличилась более чем в два раза и насчитывает около 11,7 тысячи особей. При этом численность черных медведей всего за 10 лет выросла втрое. По данным газеты Yomiuri Shimbun, в Японии живет примерно 44 тысячи черных медведей.

Журналисты отмечают, что к стремительному увеличению числа опасных хищников привели ограничения на охоту и большее внимание к охране природы. При этом в сельских районах Японии отмечается демографический кризис и стремительное сокращение населения. В результате медведи захватывают все больше территорий за счет заброшенных полей и ферм и все чаще заходят в города и деревни.

Медведи размножаются, а охотники – "вымирают"

Еще одна проблема Японии – старение населения. А профессия охотника с каждым годом все менее популярна. Поэтому противостоять медведям сейчас приходится охотникам-любителями, большинство из которых уже старше 60 лет. А молодежь не стремится заниматься охотой, так как это тяжелый и опасный труд, который к тому оплачивается настолько плохо, что не позволяет содержать семью. Например, за одного убитого медведя охотник получает от правительства около 50 долларов, что едва покрывает расходы на охоту. Кроме того, владельцы винтовок должны потратиться на создание необходимых условий для хранения боеприпасов и оружия.

Еще полвека назад охота на медведей была прибыльным занятием, их шкуры и желчь можно было продать легко и дорого. Но сейчас это совсем не популярное занятие. Например, в 1975 году правительство выдало почти 518 тысяч лицензий на отстрел медведей, а в 2020 году – всего 218,5 тысячи.

В то же время, убивая медведя охотники рискуют не только не получить оплату или хотя бы благодарность, а еще и лишиться оружия и подвергнуться преследованию властей, если те посчитают отстрел хищника "необоснованным".

В этом году правительство предложило смягчить правила использования огнестрельного оружия, чтобы люди могли защищаться от участившихся нападений медведей в пределах населенных пунктов. А охотники уверены, что государству придется обеспечить им достойную оплату труда, иначе еще через десять лет медведей просто некому будет отстреливать.

Пути решения проблемы с медведями

Охотники отмечают, что медведи с каждым годом все меньше боятся людей и заходят даже в большие города. Так, из-за медведя, который бродил в пригороде Хиросимы, пришлось отменить занятия в школе. Известны даже случаи, когда хищники заходили на окраины Токио.

Японское министерство охраны окружающей среды пообещало субсидировать обучение местного населения борьбе с медведями в тех районах, где они встречаются. При этом, чтобы сохранить популяцию медведей, экологи предлагают властям создать "буферные зоны" между человеком и дикой природой и разработать национальный план защиты диких животных и управления их численностью.

Напомним, Из-за миграции в небольшом городке Канады появляются полярные медведи. Это явление связано с возвращением морского льда, который им нужен для охоты. Медведи почти выстраиваются в очередь, чтобы начать свою миграцию и вернуться на лед.

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