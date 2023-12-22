Сотни редких и ядовитых морских существ выбросило на пляж: "Лучше их не трогать" (фото)

Пляжники в Индии были ошеломлены после того, как сотни сверхредких и ядовитых морских существ цвета индиго выбросило на берег недалеко от Ченнаи после недавнего циклона.

Об этом пишет The News Minute.

В основном это были синие морские драконы, чьи выступы в форме крыльев придавали им вид бурлескной морской улитки. Они были перемежены синими пуговицами – дисками, из которых прорастали удивительные голубые щупальца, в которых находилась колония многих организмов. Несмотря на внешний вид медузы, они считаются только далекими родственниками.

Сотни ядовитых морских существ выбросило на пляж в Индии / Фото: Srivatsan Ramkumar

Это явление было необычным, учитывая, что морские драконы обычно обитают глубоко в воде и их редко можно увидеть на пляже.

Как сообщает Independent, существа могли оказаться на поверхности в результате наводнения, вызванного циклоном Мичаунг, который за 48 часов обрушил на штат Тамилнад почти 60 см дождя.

Ченнаи, столица Тамил Наду, также пострадал от масштабного разлива нефти во время наводнения, хотя пока неясно, повлияла ли эта катастрофа на выброс синих животных на берег. В любом случае представители дикой природы утверждают, что "лучше не трогать" этих животных, поскольку они очень жалят.

Сотни ядовитых морских существ выбросило на пляж в Индии / Фото: Srivatsan Ramkumar

Морской дракон, например, вооружен нематоцистами — крошечными зазубринами с ядовитыми наконечниками, которые он использует, чтобы загарпунить любые посторонние тела, с которыми вступает в контакт, как португальская медуза-мановар аналогичного цвета.

Они пользуются плохой славой среди местных рыбаков тем, что вызывают раздражение кожи, сыпь и боль. И хотя яд их не смертелен, любителям пляжного отдыха следует держаться подальше, по словам представителей дикой природы.

Напомним, под Чернобылем в фотоловушку попали волки, устроившие поединок. Установленные в заповеднике камеры – не помеха и поединкам между членами волчьей стаи, потому что нужно соблюдать иерархию.

Читайте также: