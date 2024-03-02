Сотни тысяч снарядов для Украины: представитель Чехии сделал важное заявление

Боеприпасы могут поступить в Украину уже через несколько недель.

Вооруженные силы Украины могут получить первую партию сотен тысяч 155-мм артиллерийских снарядов от ряда европейских стран при посредничестве Чехии.

Об этом в комментарии Bloomberg сказал гендиректор по вопросам оборонной политики Минобороны Чехии Ян Йиреш во время визита в Вашингтон.

Закупка боеприпасов происходит у "третьих стран" рядом европейских стран, приобщившихся к инициативе Чешской республики. Информация о поставках будет раскрыта по прибытии снарядов в Украину.

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"Инициатива Чехии – это один из способов "продемонстрировать, что мы действительно что-то делаем, а не ждем, что произойдет на Капитолии", — сказал Йиреш.

Как сообщалось ранее, во время Мюнхенской конференции по безопасности президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла за границей около 800 тысяч артиллерийских снарядов, которые могут быть направлены украинским военным в течение нескольких недель. Он призвал европейских партнеров предоставить финансовую поддержку для того, чтобы доставить эти боеприпасы в Украину.

Европейские лидеры обсудили предложение Чехии на встрече в Париже в понедельник, 26 февраля. Нидерланды согласились внести 100 миллионов евро (109 миллионов долларов). Правительство в Праге заявило, что также заручилось предварительными обязательствами от Канады и Дании, а также других стран, не желающих быть идентифицированными.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность предоставления экстренной военной помощи Украине за счет собственных запасов американской армии. Этот план сейчас на рассмотрении в Белом доме.

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