Сотни тысяч украинцев под угрозой депортации из США: массовые задержания, тюрьмы и смерть в центре ICE - BBC
Украинцы в США заявляют о задержаниях и депортациях даже с действующими документами по программе Uniting for Ukraine. По оценкам экспертов, в уязвимом положении могут оказаться около 200 тысяч человек.
Украинцы в США жалуются на волну задержаний миграционной службой ICE. Людей забирают даже с действующими документами по программе Uniting for Ukraine, содержат в центрах содержания месяцами и запускают процедуры депортации. В зоне риска, по оценкам экспертов, может оказаться около 200 тысяч украинцев.
Об этом говорится в материале BBC.
Документы показал - все равно "нелегал"
Один из таких случаев описал Андрей (имя изменено). Вечером 19 ноября 2025 года он возвращался с работы за рулем грузовика, когда к нему подошли представители полиции и ICE в городе Чарлз-Таун (штат Западная Вирджиния). По словам мужчины, после проверки документов его почти сразу заковали в наручники и сообщили, что он находится в стране незаконно.
Андрей приехал в США в 2024 году по программе U4U (Uniting for Ukraine), дающей право легально жить в Штатах два года с возможностью продления, работать, учиться и получать водительские права. На момент задержания, как утверждает мужчина, его гуманитарный пароль действовал еще более двух месяцев — до февраля 2026 года.
"Я показал ICE свои документы... Их это не волновало. Они сразу же сказали, что я нелегал", - рассказал Андрей.
Он также подчеркнул, что закон не нарушал, а задержание произошло на парковке — и главной претензией, по его словам, стал статус U4U.
Месяцы за решеткой и "суд на три минуты"
После задержания Андрея забрали в тюрьму. Он провел более двух месяцев в заключении — сначала в федеральной тюрьме, затем в центре содержания мигрантов, где, по его словам, в камере находилось около 80 человек.
Девушка Андрея Елена (имя изменено) рассказала, что первое заседание суда по делу длилось всего несколько минут, а мужчину не отпустили. В конце концов, пара согласилась на добровольную депортацию и в феврале 2026 года выехала из США в Польшу.
"Это такое чувство полного бесправия", - говорит Андрей.
Под угрозой – до 200 тысяч украинцев
В BBC отмечают, что администрация Дональда Трампа более года усиливает миграционную политику, а ICE проводит рейды и массовые задержания. В то же время критики заявляют о нарушении прав людей, когда под депортационные процедуры попадают и те, у кого есть законные основания пребывания.
По оценкам экспертов, примерно 200 тыс. украинских беженцев в США могут оказаться в уязвимом положении — из-за задержек с продолжением статуса, проблем с документами и риска задержаний. Также сообщается о по меньшей мере нескольких десятках задержанных украинцев и смерти одного гражданина Украины в тюрьме ICE в Майами.
Отдельная проблема — бюрократические задержки: люди месяцами ждут решения о продлении документов и теряют право на работу, страхование и водительские права, а страх ареста заставляет многих реже выходить из дома.
Депортации украинцев из США - последние новости
В США уже фиксируют отдельные громкие случаи задержаний украинцев миграционной службой. В частности, сообщалось о задержании 39-летнего беженца из Украины Дмитрия Кулика, в отношении которого ICE начала процедуру депортации. В Генконсульстве Украины в Чикаго отмечали, что сам муж, его родственники или адвокат за помощью к дипломатам не обращались.
По данным адвоката, Кулик приехал в США в конце 2023 года с женой (имеющей инвалидность) и 5-летней дочерью и оформил защиту по программе U4U. После окончания двухлетнего срока семья подала заявление на продление, однако положительное решение приняли только для жены и ребенка, а в отношении него нет.
Также, по данным Reuters, из-за задержек с продолжением U4U около 200 тысяч украинцев могут оказаться без обновленных разрешений и в риске потерять легальный статус. Агентство писало о случаях, когда люди после окончания срока действия документов теряли право на работу, оставались без медстрахования и боялись возможных задержаний.