Сотни тысяч украинцев под угрозой депортации из США: массовые задержания, тюрьмы и смерть в центре ICE - BBC

Украинцы в США / © Associated Press

Украинцы в США жалуются на волну задержаний миграционной службой ICE. Людей забирают даже с действующими документами по программе Uniting for Ukraine, содержат в центрах содержания месяцами и запускают процедуры депортации. В зоне риска, по оценкам экспертов, может оказаться около 200 тысяч украинцев.

Об этом говорится в материале BBC.

Документы показал - все равно "нелегал"

Один из таких случаев описал Андрей (имя изменено). Вечером 19 ноября 2025 года он возвращался с работы за рулем грузовика, когда к нему подошли представители полиции и ICE в городе Чарлз-Таун (штат Западная Вирджиния). По словам мужчины, после проверки документов его почти сразу заковали в наручники и сообщили, что он находится в стране незаконно.

Андрей приехал в США в 2024 году по программе U4U (Uniting for Ukraine), дающей право легально жить в Штатах два года с возможностью продления, работать, учиться и получать водительские права. На момент задержания, как утверждает мужчина, его гуманитарный пароль действовал еще более двух месяцев — до февраля 2026 года.

"Я показал ICE свои документы... Их это не волновало. Они сразу же сказали, что я нелегал", - рассказал Андрей.

Он также подчеркнул, что закон не нарушал, а задержание произошло на парковке — и главной претензией, по его словам, стал статус U4U.

Месяцы за решеткой и "суд на три минуты"

После задержания Андрея забрали в тюрьму. Он провел более двух месяцев в заключении — сначала в федеральной тюрьме, затем в центре содержания мигрантов, где, по его словам, в камере находилось около 80 человек.

Девушка Андрея Елена (имя изменено) рассказала, что первое заседание суда по делу длилось всего несколько минут, а мужчину не отпустили. В конце концов, пара согласилась на добровольную депортацию и в феврале 2026 года выехала из США в Польшу.

"Это такое чувство полного бесправия", - говорит Андрей.

Под угрозой – до 200 тысяч украинцев

В BBC отмечают, что администрация Дональда Трампа более года усиливает миграционную политику, а ICE проводит рейды и массовые задержания. В то же время критики заявляют о нарушении прав людей, когда под депортационные процедуры попадают и те, у кого есть законные основания пребывания.

По оценкам экспертов, примерно 200 тыс. украинских беженцев в США могут оказаться в уязвимом положении — из-за задержек с продолжением статуса, проблем с документами и риска задержаний. Также сообщается о по меньшей мере нескольких десятках задержанных украинцев и смерти одного гражданина Украины в тюрьме ICE в Майами.

Отдельная проблема — бюрократические задержки: люди месяцами ждут решения о продлении документов и теряют право на работу, страхование и водительские права, а страх ареста заставляет многих реже выходить из дома.

Депортации украинцев из США - последние новости

В США уже фиксируют отдельные громкие случаи задержаний украинцев миграционной службой. В частности, сообщалось о задержании 39-летнего беженца из Украины Дмитрия Кулика, в отношении которого ICE начала процедуру депортации. В Генконсульстве Украины в Чикаго отмечали, что сам муж, его родственники или адвокат за помощью к дипломатам не обращались.

По данным адвоката, Кулик приехал в США в конце 2023 года с женой (имеющей инвалидность) и 5-летней дочерью и оформил защиту по программе U4U. После окончания двухлетнего срока семья подала заявление на продление, однако положительное решение приняли только для жены и ребенка, а в отношении него нет.

Также, по данным Reuters, из-за задержек с продолжением U4U около 200 тысяч украинцев могут оказаться без обновленных разрешений и в риске потерять легальный статус. Агентство писало о случаях, когда люди после окончания срока действия документов теряли право на работу, оставались без медстрахования и боялись возможных задержаний.