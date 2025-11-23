Сотни тысяч украинцев в США оказались на грани депортации: что произошло и к чему это приведет

Украинские беженцы / © Getty Images

Около 200 000 граждан Украины, находящихся в США по гуманитарной программе Uniting for Ukraine, оказались под угрозой потери легального статуса из-за задержек в ее продлении.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренние данные правительства США.

Одной из пострадавших есть 35-летняя Екатерина Голиздра. В мае срок действия ее разрешения на пребывание истек, и женщина автоматически потеряла право на работу. Она была вынуждена освободиться от должности менеджера отеля Ritz-Carlton в Форт-Лодердейле и потеряла медицинское страхование. Также она больше не может финансово помогать своей матери, ныне проживающей в Германии.

По данным Reuters, гуманитарная программа, начатая администрацией президента Джо Байдена в апреле 2022 года, позволила примерно 260 000 украинцам въехать в США на двухлетний срок. Однако возникшие при администрации Дональда Трампа задержки с ее продолжением оставили около 200 000 человек без обновленных разрешений и в риске потерять легальный статус.

Украинцы, чьи документы уже прошли, находятся под потенциальной угрозой задержания иммиграционной службой. Это подтвердили три бывших сотрудника иммиграционной службы США.

Reuters пообщалось с двумя десятками украинцев, потерявших работу из-за истечения срока действия разрешений. Среди них – технические специалисты, финансовые консультанты, воспитатели, дизайнеры и студенты. Многим приходится тратить сбережения, обращаться за поддержкой и одалживать средства, ожидая решения о продлении их статуса.

Некоторые украинцы опасаются ареста и стараются реже покидать дома. Другие уже уехали из США — в Канаду, страны Европы или Южную Америку.

Вернуться в Украину для многих невозможно. Дом Екатерины Голидры в Буче был сожжен во время российского вторжения в марте 2022 года. После деоккупации в городе были найдены сотни тел, в том числе мирных жителей.

