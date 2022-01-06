Сотни в больницах, десятки в реанимациях: в Минздраве Казахстана назвали количество пострадавших в результате протестов

Сотни в больницах, десятки в реанимациях: в Минздраве Казахстана назвали количество пострадавших в результате протестов

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года.

В Казахстане во время массовых протестов, которые всколыхнули страну пять дней назад, пострадали более 1 тыс. человек.

Об этом сообщил "Хабар 24" со ссылкой на данные местного Минздрава.

В частности, в результате беспорядков 400 человек госпитализированы, 62 человека находятся в реанимации.

"Более тысячи человек пострадали в результате массовых беспорядков в разных регионах Казахстана, из них почти 400 госпитализированы, 62 человека находятся в реанимации", — сказали в эфире телеканала.

Напомним, 5 января президент Республики Казахстан Касим-Жомарт Токаев одобрил отставку правительства страны на фоне массовых протестов из-за цены на газ.

Токаев в эфире одного из казахских телеканалов сообщил, что обратился за военной поддержкой к партнерам стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для преодоления в стране массового протеста.

А 6 января на фоне массовых протестов в Казахстане Токаев дал десять срочных поручений правительству.

В Казахстане люди митингуют из-за повышения цен на газ | Новости мира

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