Сотни замков, в которых никто не живет: чем жуткий поселок-призрак привлекает туристов (фото)

В Турции расположен заброшенный элитный поселок, состоящий из более полусотни замков в диснеевском стиле.

Заброшенный поселок в Турции

Покинутый поселок в Турции / © Getty Images

Заброшенный поселок Бурдж-аль-Бабас в Турции, состоящий из 732 почти одинаковых домов-замков в стиле Диснея, превратился в местную легенду, привлекающую туристов.

Пор это пишет The Mirorr.

Бурдж-аль-Бабас — это заброшенный поселок, расположенный неподалеку от турецкого Мудурна в Турции.

Оно состоит из 732 почти одинаковых домов, каждый из которых спроектирован как миниатюрный замок, строящийся в Диснейлендах.

/ © Getty Images

© Getty Images

Бурдж-аль-Бабас должен был стать элитным курортным комплексом, предназначенным для состоятельных клиентов. Однако сейчас он напоминает более жуткий город-призрак, чем роскошный курорт.

Каждый из домов имеет уникальный дизайн, напоминающий французские и британские замки, с великолепными интерьерами и современными удобствами, такими как бассейны, лифты и системы домашней автоматизации.

Малышские дворцы продавались по цене от 330 000 до 440 000 фунтов стерлингов (447,9 — 597,2 тысячи долларов).

Застройщик проекта Sarot Group представлял себе «одну королевскую семью прошлого Европы», когда мечтал об этом проекте.

Для уставших от Монако и Французской Ривьеры богачей этот «райский уголок» предлагал все: средиземноморский климат, виллы в неоготическом стиле с видом на леса, а также подогрев полов и джакузи на каждом этаже.

Поселок также известен своими целебными горячими источниками.

Как город стал заброшенным

После начала строительства в 2014 году, которое должно было завершиться в 2018 году, застройщик объявил о банкротстве.

Бурдж-аль-Баба состоит из более чем 700 многоэтажных замков, половина из которых уже была продана к 2019 году.

Местные жители были не менее возмущены этой новостью. Кроме того, многие были разочарованы тем, что замки не напоминали ничего в этом районе, в частности исторические особняки в османском стиле.

/ © Getty Images

© Getty Images

В иске против застройщиков утверждалось, что компания уничтожала деревья и наносила ущерб окружающей среде.

Затем экономика Турции потерпела крах, и застройщики вскоре накопили долг в размере 24 миллионов фунтов стерлингов.

Маловероятно, что проект когда-нибудь будет завершен, поскольку инвесторы и покупатели вывели свои средства из проекта стоимостью 200 миллионов фунтов стерлингов (свыше 250 миллионов долларов) в 2019 году.

Застройщик надеялся восстановить проект, однако на пути к этому, кроме банкротства, стала пандемия. Тогда строительство окончательно оставили.

В пустом городе есть много вилл, где никто не живет. Бурдж-аль-Баба остается стоять неподвижно, словно застыв во времени, без признаков жизни.

Кроме того, город сейчас завален заброшенными строительными материалами.

