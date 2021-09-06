Сотня ролей и символ французской "новой волны": чем запомнился легендарный актер Жан-Поль Бельмондо

Самые яркие роли, которыми запомнился актер, — в фильмах "Любимец судьбы", "Женщина есть женщина" и "Человек и его собака".

В понедельник, 6 сентября, в возрасте 88 лет умер легендарный Жан-Поль Бельмондо — один из самых успешных и известных в мире французских актеров.

О смерти актера агентству France Press сообщил его адвокат Мишель Годес. "Некоторое время он уже плохо себя чувствовал. Он ушел тихо", — сказал он. Что стало причиной смерти артиста, пока не называют.

Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в семье парижского скульптора Поля Бельмондо и художницы Сары Мадлен Рейно-Ричард. Окончил Высшую национальную консерваторию драматического искусства, после чего начал сценическую карьеру.

Associated Press

В начале его кинокарьеры Бельмондо подвергался критике за решение получать достойную оплату за свои роли и актерский талант. На эти упреки он отвечал так:

"Когда актер успешен, люди отворачиваются от него и говорят, что он выбрал более легкий путь, не хочет работать и рисковать. Но если бы было так просто заполнить кинотеатры, то мир кино был бы в гораздо лучшем состоянии, чем сейчас".

Всемирную славу Бельмондо принесла роль в фильме режиссера Жан-Люка Годдара "На последнем дыхании" — манифесте французской "новой волны", который вышел в 1960 году. В киноленте Бельмондо исполнил роль авантюриста Мишеля Пуакара, что скрывается от правоохранителей после убийства полицейского. После выхода фильма Бельмондо мгновенно стал звездой, а кинокартина до сих пор занимает ключевое место в истории мирового кинематографа.

Легендарный французский актер Жан-Поль Бельмондо умер на 89 году жизни ... pic.twitter.com/eSBAyeXXRN — Illya Ayzin (@Illya_Ayzin) September 6, 2021

Всего актер сыграл в кино около 100 ролей. Бельмондо наиболее известный своими ролями в фильмах "Профессионал", "Две женщины", "Чочара", "Чудесный", "Отверженные", "Человек из Рио", "Борсалино", "Женщина есть женщина", "Знаменитые любовные истории", "Вор", "Доктор Пополь", "Француженка и любовь", "Игра в четыре руки", "Одиночка" и другие.

В основном актера можно было узнать по образу молодого бунтаря с неотразимой улыбкой. Играл он преимущественно авантюристов и харизматичных циников, практически все трюки в боевиках выполнял сам. Бельмондо работал с такими знаменитыми режиссерами, как Витторио Де Сика, Луи Маль, Франсуа Трюффо и Клод Шаброль.

Французские актеры Жан-Поль Бельмондо и Николь Кальфан / Associated Press

Жан-Поль Бельмондо дважды номинировался на премию BAFTA как лучший иностранный актер, в 1989 году получил национальную кинопремию Франции "Сезар". В 2011 году ему вручили — Почетную золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, а в 2016 году — "Золотого льва" Венецианского фестиваля за вклад в мировой кинематограф.

К слову, легенда французского кино успел посетить и Украину на открытии III Международного фестиваля короткометражного кино "Харківський бузок". Тогда в разговоре с журналистами он рассказал про приятные впечатления от Украины и обещал вернуться еще раз.

Французские актеры Жан-Поль Бельмондо и Жанна Моро / Associated Press

В 2001 году актер перенес инсульт. Ему отняло язык, а тело не слушалось. Через 7 лет реабилитации 74-летний актер вернулся в кино и сыграл бездомного в фильме Фрэнсиса Юстер "Человек и его собака", который вышел в широкий прокат в 2009 году. Как отзывался тогда Бельмондо, "на этих съемках он был счастлив как никогда". В феврале 2015 года Бельмондо объявил о завершении своей карьеры в кино.

Бельмондо со студенческих лет играл в театре, а в 2018 году в интервью Corse matin сказал, что театром больше заниматься не будет. "Можно сказать, что кино — это вся моя жизнь, мы встречаем там необычных людей, и публика всегда относилась ко мне очень хорошо, даже более того, на что я мог надеяться. Но я больше не буду заниматься театром, мне стало сложнее", — объяснял тогда он.

"Я всегда был оптимистом и, думаю, большую часть времени сохранял хороший характер. Но знаете, я не боюсь конца. У меня была такая счастливая жизнь",- признавался звезда в той же беседе.

Жан-Поль Бельмондо на церемонию открытия фестиваля «Люмьер» в Лионе 2013 / Associated Press

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