Сотрудница тюрьмы закрутила роман с убийцей: чем все закончилось

В Шотландии женщина, которая имела близкие отношения с заключенным, попала в тюрьму после того, как ее поймали на контрабанде кокаина и iPhone.

Об этом сообщает Daily Star.

Гизер МакКензи работала в тюрьме, когда познакомилась с Заком Малавином, отбывающим пожизненное заключение за убийство мужчины, которого он зарезал на глазах у своего сына в парке в Глазго.

Несмотря на ужасную историю, она смогла установить с ним тесную связь. Впоследствии завязался между ними роман.

Во время обычного обыска одной из камер сотрудники обнаружили тайник с контролируемыми наркотиками, новый iPhone и SIM-карту. В ходе обыска телефона были найдены сообщения МакКензи, в которых обсуждался вопрос о поставках наркотиков в тюрьму и оплате за ее услуги.

За время работы в заведении она успела сделать это шесть раз. У нее дома была найдена коробка с 2 500 фунтов стерлингов наличными, а также тайник со шприцами, стероидами, кокаином и бензокаином.

"Хотя подавляющее большинство наших сотрудников соблюдают самые высокие стандарты поведения, мы всегда внимательно следим за любой потенциальной коррупцией в наших учреждениях", — заявил после суда представитель тюремной службы.

Напомним, в США учительницу старшей школы из штата Висконсин приговорили к трем месяцам тюрьмы за ненадлежащие отношения с 17-летним учеником.

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