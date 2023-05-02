Сотрудница тюрьмы завела роман с маньяком-убийцей: чем все закончилось

В отношении сотрудницы HMP Belmarsh, самой охраняемой тюрьмы Великобритании, ведется расследование в связи с обвинениями в романтических отношениях с убийцей Джорданом МакСуини.

Женщина, работающая в самой охраняемой тюрьме Великобритании, находится под следствием после того, как поцеловалась с убийцей.

Сотрудница HMP Belmarsh, как сообщается, была отстранена от должности по обвинениям в романтических отношениях с жестоким убийцей Джорданом МакСвини, который в настоящее время отбывает заключение за убийство адвоката Зары Алины в Лондоне, информирует Mirror.

Неназванная 32-летняя женщина подозревается в неправомерных действиях в государственном учреждении и допрошена в связи с обвинениями в романтических отношениях с 29-летним заключенным.

В декабре МакСуини приговорили к 38 годам за решеткой за сексуальное насилие и убийство 35-летней Зары Алины, на которую он напал, когда она шла домой из бара в июне 2021 года.

В тот вечер мужчина приставал и к другим женщинам, но потом начал преследовать выпускницу юридического факультета Зару Алину, на которую он затем напал.

За несколько дней до убийства МакСуини был освобожден из тюрьмы за домогательства и хранение ножа и был описан как "опасен для любой женщины".

Несмотря на это и историю домашнего насилия, МакСуини был классифицирован как "преступник средней степени риска".

В Министерстве юстиции подтвердили, что по этому поводу ведется расследование, но отказались от дальнейших комментариев.

Источник издания The Sun сообщил, что сотрудница тюрьмы была замечена в интимных отношениях с МакСуини, который является одним из самых опасных заключенных.

Министерство юстиции заявило, что оно серьезно относится ко всем обвинениям в правонарушениях в пенитенциарной системе и работают над тем, чтобы отстранять "тех, кто подрывает нашу образцовую службу своим опасным поведением".

Представитель тюремной службы от комментариев отказался, пока видеться расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что убийца 9-летней девочки из Прикарпатья, который напал на нее, чтобы изнасиловать, получил пожизненное заключение.

Кроме того, ми ранее информировали, что в Польше 29-летний мужчина убил мать, бабушку и тяжело ранил дедушку.

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