"Сотрудничал с Украиной": в России к 13 годам приговорили военного за шпионаж

"Сотрудничал с Украиной": в России к 13 годам приговорили военного за шпионаж

В России военнослужащего обвинили в государственной измене и в шпионаже в пользу Украины: ему присудили 13 лет заключения.

Старший лейтенант Руслан Артыков задержан еще в 2019-м. Он якобы выполнял задачи Главного управления разведки Минобороны Украины. Почти три года Артыков находился в СИЗО.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Российская ФСБ задержала военного, потому что ей стало известно, что он якобы собирал данные Главного управления разведки украинского Минобороны. В частности, речь шла о сведениях военного характера в отношении Вооруженных сил России, "утечка которых за границу миз нанесла ущерб обороноспособности государства".

Военный суд лишил Артыкова звание старшего лейтенанта и приговорил к 13 годам. Наказание будет происходить в исправительной колонии строгого режима.

Заседание суда проходило в закрытом режиме. После него сообщили, что подсудимый признался в содеянном и признал свою вину. К слову, пока приговор не вступил в силу.

Руслан Артыков 1991 года. Он был контрактником и служил в 175 бригаде управления Южного военного округа. Местом его дислокации был город Аксай Ростовской области.

Как сообщалось, в России матерям срочников из крейсера "Москва" предлагают признать сыновей "умершими в результате крушения".

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