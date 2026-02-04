Сотрудничество Эпштейна со спецслужбами России: экс-депутат Госдумы РФ прокомментировал

Джеффри Эпштейн / © Минюст США

Американский финансист и сексуальный преступник Джеффри Эпштейн, новые документы по делу которого недавно обнародованы Минюстом США, мог сотрудничать с российскими спецслужбами, но вряд ли был завербованным агентом.

Такое мнение высказал экс-депутат Госдумы РФ, оппозиционный к Кремлю политик Илья Пономарев в эфире телеканала «Киев24».

«Понятно на сто процентов: там где секс-трафик, то есть поставки сексуальных услуг, там будет Россия», — отметил он.

По словам Пономарева, поставки девушек для сексуальных услуг в России находятся «под крышей» криминалитета и спецслужб, что в России, в конце концов, одно и то же.

По его мнению, именно поэтому российские спецслужбы могли наладить контакт с Эпштейном.

«Компромат все спецслужбы любят собирать самостоятельно, без каких-то внешних посредников. То есть отслеживать, информацию получать, кто там к чему привлечен, может самим сделать какие-то интересные фото, чтобы потом это использовать. Но чтобы Эпштейн был непосредственно российским агентом, здесь есть огромное сомнение», — прокомментировал Илья Пономарев.

Напомним, бывший руководитель российского направления британской разведки MI6 Кристофер Стил предположил, что Джеффри Эпштейна мог завербовать еще советский КГБ для участия в масштабной операции по компрометации и шантажу представителей западных элит.