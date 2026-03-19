Война на Ближнем Востоке

Израиль нанес авиаудар по иранским кораблям в Каспийском море после получения разведывательной информации о перевозке ими из России беспилотников и военного оборудования.

Об этом сообщает израильское издание Maariv со ссылкой на арабскую версию The Independent.

Удар был нанесен в районе иранского порта Анзали. По информации источников, несколько военных кораблей получили серьезные повреждения.

СМИ утверждают, что до пяти крупных судов было уничтожено, а еще одно повреждено.

По неподтвержденной официально информации, Израиль рассматривает этот эпизод как первый случай действий своих ВВС в этом регионе.

Иранские источники подтверждают, что удар мог быть связан с утечкой информации о характере груза. По их словам, на борту действительно были дроны и технологии, предназначенные для усиления военного потенциала.

Сотрудничество Ирана и России: что известно

Как ранее сообщало издание The Wall Street Journal, Москва передает Тегерану компоненты для беспилотников, включая системы связи, навигации и наведения. Кроме того, российские специалисты делятся опытом применения дронов, накопленным во время войны против Украины.

В частности, речь идет о модернизации беспилотников типа Shahed-136, улучшении точности, устойчивости к радиоэлектронной борьбе и эффективности при массированных атаках.

По оценкам западных разведок, подобные технологии уже позволили Ирану повысить точность ударов по объектам США и их союзников в странах Персидского залива.

Эксперты отмечают, что тактика применения дронов — перегрузка систем ПВО перед ракетными ударами — во многом повторяет подход, который Россия использовала в Украине.

Несмотря на отсутствие формального военного союза, Москва и Тегеран продолжают углублять взаимодействие в сфере безопасности, регулярно обмениваясь технологиями, опытом и разведывательной информацией.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия передала Ирану дроны типа «Шахед», которые Тегеран уже использовал для ударов по американским базам и странам Ближнего Востока.

Ранее сообщалось, что Россия фактически отказалась от какого-либо нейтралитета и заявляет о поддержке Ирана в его противостоянии с США и Израилем.