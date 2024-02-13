"Сотрудничество с ФСБ": Служба безопасности вызвала сопредседателей партии "Русский союз Латвии"

Служба безопасности Латвии оценивает информацию о сотрудничестве Жданок и Российского союза Латвии с российскими спецслужбами.

Служба безопасности Латвии (VDD) вызвала к себе сопредседателей партии "Русский союз Латвии" – депутата Европарламента Татьяну Жданок и Мирослава Митрофанова после появления информации о том, что Жданок сотрудничает с ФСБ.

Об этом сообщает LSM.

В сообщении указывается, что Жданок прибыла с опозданием на пресс-конференцию, объяснив, что ее вызвали в VDD.

Она не может раскрывать текст разговора со следователями, поскольку подписала соответствующий документ.

Также сообщается, что в пятницу у VDD вызвали сопредседателя Российского союза Латвии Мирослава Митрофанова. Он заявил, что его вызвали на "разговор", а не в рамках какого-либо процесса.

Служба безопасности Латвии оценивает информацию о сотрудничестве Жданок и "Российского союза Латвии" с российскими спецслужбами.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский парламент начал расследовать обвинения в отношении подозреваемой в шпионаже в пользу России депутатки от Латвии Татьяны Жданок.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Польше за шпионаж на военную разведку России осудили белоруса и россиянина.

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