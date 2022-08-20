"Сотрудничество с РФ – это самоубийство для бизнеса": Подоляк об отмене Wizz Air рейсов из Москвы

Накануне Wizz Air объявила о приостановке рейсов из Москвы в Абу-Даби из-за критики.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя решение европейского лоукостера Wizz Air о приостановлении возобновления рейсов из Москвы в Абу-Даби, подчеркнул, что каждая европейская компания должна помнить: сотрудничество с РФ – это самоубийство для бизнеса.
Об этом он написал в Twitter.
"Циники из Wizzair решили, что кровь тысяч украинцев не пахнет, но приятно пахнут российские рубли на рейсах из Москвы. Но вдруг увидели, что поддержка варваров – это не прибыль, а уничтоженная репутация. Каждая еврокомпания должна помнить: сотрудничество с РФ – это самоубийство для бизнеса", — написал Подоляк в Twitter.
Напомним, европейская бюджетная авиакомпания Wizz Air приостановила планы по возобновлению полетов из Москвы в Абу-Даби на фоне растущей критики.
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