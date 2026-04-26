- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 251
- Время на прочтение
- 2 мин
Сотрудник университета пытался отравить коллегу из-за повышения
По данным следствия, мотивом стали конфликты на работе и недовольство его повышением.
В США сотрудник лаборатории был обвинен в попытке отравления коллеги после длительного конфликта, связанного с работой и карьерным ростом.
Как передает Oddity Central, речь идет о 41-летнем Макото Куроду, работавшем в Университете Висконсина в Мэдисоне.
По данным следствия, он признался, что подмешал опасные химические вещества в воду своего коллеги.
Куроде инкриминируют создание угрозы безопасности и фальсификацию бытового продукта с намерением навредить другому человеку. По версии правоохранителей, он добавил в бутылку с водой параформальдегид и хлороформ.
Подозреваемый и потерпевший, который в материалах дела отмечен инициалами Т.М., работали вместе с 2017 года в Институте исследований гриппа. Сначала их отношения были дружескими, однако со временем ухудшились.
Инцидент начал раскрываться 4 апреля, когда Т.М. заметил странный вкус в воде из своей бутылки и выплюнул ее. Со временем другие сотрудники также обратили внимание на неприятный запах.
Через несколько дней мужчина почувствовал резкий запах, исходящий от его лабораторной обуви, после чего обратился в полицию. Экспертиза образцов подтвердила наличие хлороформа, причем его концентрация была настолько высока, что тест-системы не смогли точно ее определить.
По информации следствия, Курода сам признался в содеянном — как потерпевшему, так и руководству. Среди мотивов он назвал раздражение из-за якобы несоблюдения коллегой правил безопасности, а также недовольства его повышением и накопившихся личных претензий.
Мужчина объяснил, что хотел вызвать у коллеги ухудшение самочувствия: смесь в воде, по его замыслу, должна вызвать болезнь, а вещества в обуви — раздражение кожи.
Также подозреваемый сообщил, что искал информацию о дозировке химических веществ с помощью ChatGPT.
В материалах дела отмечается, что Курода считал свои действия оправданными, утверждая, что его коллега заслужил такие последствия.
Напомним, как древние мая незаметно отравили сами себя.