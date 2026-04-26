Сотрудник университета пытался отравить коллегу из-за повышения

В США сотрудник лаборатории был обвинен в попытке отравления коллеги после длительного конфликта, связанного с работой и карьерным ростом.

Как передает Oddity Central, речь идет о 41-летнем Макото Куроду, работавшем в Университете Висконсина в Мэдисоне.

По данным следствия, он признался, что подмешал опасные химические вещества в воду своего коллеги.

Куроде инкриминируют создание угрозы безопасности и фальсификацию бытового продукта с намерением навредить другому человеку. По версии правоохранителей, он добавил в бутылку с водой параформальдегид и хлороформ.

Подозреваемый и потерпевший, который в материалах дела отмечен инициалами Т.М., работали вместе с 2017 года в Институте исследований гриппа. Сначала их отношения были дружескими, однако со временем ухудшились.

Инцидент начал раскрываться 4 апреля, когда Т.М. заметил странный вкус в воде из своей бутылки и выплюнул ее. Со временем другие сотрудники также обратили внимание на неприятный запах.

Через несколько дней мужчина почувствовал резкий запах, исходящий от его лабораторной обуви, после чего обратился в полицию. Экспертиза образцов подтвердила наличие хлороформа, причем его концентрация была настолько высока, что тест-системы не смогли точно ее определить.

По информации следствия, Курода сам признался в содеянном — как потерпевшему, так и руководству. Среди мотивов он назвал раздражение из-за якобы несоблюдения коллегой правил безопасности, а также недовольства его повышением и накопившихся личных претензий.

Мужчина объяснил, что хотел вызвать у коллеги ухудшение самочувствия: смесь в воде, по его замыслу, должна вызвать болезнь, а вещества в обуви — раздражение кожи.

Также подозреваемый сообщил, что искал информацию о дозировке химических веществ с помощью ChatGPT.

В материалах дела отмечается, что Курода считал свои действия оправданными, утверждая, что его коллега заслужил такие последствия.

Напомним, как древние мая незаметно отравили сами себя.