Сотрудник ВВС США "сливал" на сайте знакомств секретную информацию о войне в Украине: детали шпионского скандала

Сотрудник Воздушных Сил США делился на сайте знакомств секретными данными о войне в Украине.

Об этом сообщает Министерство юстиции США.

63-летний Дэвид Франклин Слейтер из штата Небраска работал гражданским сотрудником ВВС США при Стратегическом командовании США (USSTRATCOM) и имел допуск "Совершенно секретно" с августа 2021 года или примерно до апреля 2022 после ухода в отставку в чине подполковника США.

По данным американских правоохранителей, Слейтер на сайте знакомств общался с женщиной, которая утверждала, что живет в Украине.

Женщина регулярно просила Слейтера предоставить ей конфиденциальные, непубличные, секретные данные и называла Слейтер в своих сообщениях "любимым тайным информатором" и ее "тайным агентом". В ответ на эти запросы Слейтер действительно предоставил ей секретную информацию, в том числе о военных целях и российских военных возможностях, связанных с вторжением России в Украину.

Сообщение "любимой из Украины" к Слейтеру:

7 марта 2022: "Американская разведка говорит, что уже 100% российских войск находятся на территории Украины. Как ты считаешь, эта информация правдива?"

11 марта: "Дорогой, а что показывают на экранах в специальной комнате? Очень интересно".

15 марта: "Кстати, ты первый сказал мне, что члены НАТО ездят поездами, и только сейчас (уже вечером) об этом сообщили в наших новостях. Ты мой тайный информатор, любимый! Как прошли твои встречи? Успешно?"

18 марта: "Любой Дэйв, есть ли у НАТО и Байдена тайный план, как помочь нам?"

23 марта: "Дейв, прекрасно, что ты первым получаешь информацию о (указанной стране). Надеюсь, ты мне сразу сообщишь? Ты мой секретный агент. С любовью".

12 апреля: "Дорогой Дэйв, поставка оружия полностью засекречена, и это замечательно!"

Приблизительно 14 апреля: "Любой Дэйв, спасибо за ценную информацию, очень хорошо, что два чиновника из США едут в Киев".

19 апреля: "Дейве, надеюсь, завтра НАТО подготовит очень неприятный "сюрприз" для Путина! Расскажешь мне?"

21 апреля: "У тебя сегодня работа в Оперативном центре, я помню, уверена, что там много интересных новостей?"

Мужчину задержали 2 марта по подозрению в разглашении секретной информации. Ему грозит максимальное наказание в виде 10 лет тюремного заключения, три года увольнения под наблюдением и штраф в размере до 250 тыс. долларов за каждое обвинение.

Ранее в похожую историю впал молодой американский нацгвардеец Джек Тейшейра.

Он опубликовал секретные документы Пентагона в игровой онлайн-группе. Часть данных касалась контрнаступления Украины.

13 апреля ФБР арестовало 21-летнего военного. Тейшейру удалось идентифицировать через столешницу на его кухне. Впоследствии стало известно, что 21-летний Тейшейра хотел убить "кучу людей" и имел российские военные жетоны.

Вчера, 4 марта, стало известно, что Тейшера признал себя виновным и согласился по меньшей мере на 11 лет заключения. Прокуроры планируют потребовать 16 лет.