Сотрудникам российских компаний "Газпром" и "Роснефть" запретили выезжать за границу

Запрет "неофициальный" и касается также их родственников, включая детей
Сотрудникам российских нефтегазовых компаний " Газпром " и "Роснефть" запретили выезжать за пределы страны.
Об этом сообщают Українські новини, со ссылкой на российские СМИ.
"Нам запретили поездки за границу, любые. Последствия не озвучили. Но мы же разумны", – рассказал источник в "Газпроме".
Сообщается, что людям запретили выезжать даже на отдых в Турцию или лечение. Нововведение касается значительной части сотрудников центрального офиса госмонополии РФ.
Информацию о запрете на выезд не объявляли официально, а донесли по административной цепочке.
"Уехать нельзя даже на лечение, не только в отпуск. Люди недовольны", — описал собеседник настроение в компании.
Многие сотрудники уже купили себе путевки на отдых и забронировали гостиницы, однако теперь нужно все отменять.
Следить за запретом будет служба безопасности "Газпрома". В отдельных случаях руководство будет решать индивидуально, можно ли разрешить уехать за границу сотруднику.
Такое же правило начало действовать в компании "Роснефть", где руководители даже подписали дополнительное соглашение, согласно которому они не могут выезжать за границу без разрешения.
С чем связано такое решение, никто объяснить не может.
Напомним, ранее сообщалось, что 21-летний россиянин пытался уехать в Грузию, его обвинили в попытке вступить в легион ВСУ "Свобода России".
Также мы информировали, что в России усилятся репрессии после вступления изменений в закон об "иностранных агентах".
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