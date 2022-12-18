Сотрудникам российских компаний "Газпром" и "Роснефть" запретили выезжать за границу

Запрет "неофициальный" и касается также их родственников, включая детей

Сотрудникам российских нефтегазовых компаний " Газпром " и "Роснефть" запретили выезжать за пределы страны.

Об этом сообщают Українські новини, со ссылкой на российские СМИ.

"Нам запретили поездки за границу, любые. Последствия не озвучили. Но мы же разумны", – рассказал источник в "Газпроме".

Сообщается, что людям запретили выезжать даже на отдых в Турцию или лечение. Нововведение касается значительной части сотрудников центрального офиса госмонополии РФ.

Информацию о запрете на выезд не объявляли официально, а донесли по административной цепочке.

"Уехать нельзя даже на лечение, не только в отпуск. Люди недовольны", — описал собеседник настроение в компании.

Многие сотрудники уже купили себе путевки на отдых и забронировали гостиницы, однако теперь нужно все отменять.

Следить за запретом будет служба безопасности "Газпрома". В отдельных случаях руководство будет решать индивидуально, можно ли разрешить уехать за границу сотруднику.

Такое же правило начало действовать в компании "Роснефть", где руководители даже подписали дополнительное соглашение, согласно которому они не могут выезжать за границу без разрешения.

С чем связано такое решение, никто объяснить не может.

Напомним, ранее сообщалось, что 21-летний россиянин пытался уехать в Грузию, его обвинили в попытке вступить в легион ВСУ "Свобода России".

Также мы информировали, что в России усилятся репрессии после вступления изменений в закон об "иностранных агентах".

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