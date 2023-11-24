Сотрудники Amazon начали самую большую в истории компании забастовку: в чем причина

Сотни сотрудников Amazon объявили забастовку. Члены профсоюза GMB застряли в споре с работодателем по поводу заработной платы и стоят на линии пикета у офиса компании в Ковентри. Забастовки также проходят в Европе и США — профсоюзы говорят, что это самая большая забастовка в истории Amazon.

Об этом пишет BBC.

Сотрудники в Ковентри были первыми из работников Amazon в Великобритании, начавших забастовку в январе. Профсоюз GMB заявил, что в пятницу, 24 ноября, в забастовке участвовало более 1 000 работников, из которых около 800 стояли на линии пикета.

Чего требуют сотрудники

Недавно компания объявила, что с апреля повысит минимальную начальную зарплату до 13 фунтов стерлингов в час, в зависимости от местонахождения, но профсоюз призвал повысить ее по меньшей мере до 15 фунтов стерлингов, а также улучшить условия труда.

Выступая на пикете в Ковентри, старший организатор GMB Стюарт Ричардс сказал, что предложения от Amazon "недостаточно".

“Они [работники] заслуживают большего. Они заслуживают достойной зарплаты от компании, которая получает огромную прибыль”, — заявил он.

Ричардс сообщил, что члены профсоюза проводят акции протеста в пяти разных странах, включая Германию, Соединенные Штаты и Италию. Он добавил: “Сейчас это глобальный тревожный звонок для Amazon. Они не могут продолжать игнорировать беспокойство этих работников и работников складов по всему миру. Очевидно, что это огромное судьбоносное событие, на которое Amazon просто обязана обратить внимание”.

Позиция Amazon

Представитель Amazon заявил, что фирма регулярно пересматривает свою оплату труда, чтобы гарантировать, что мы предлагаем конкурентоспособную заработную плату и льготы.

"К апрелю 2024 года наша минимальная стартовая зарплата вырастет до 12,30 и 13 фунтов стерлингов в час, в зависимости от местонахождения — это на 20% больше двух лет и на 50% с 2018 года", — продолжили они.

“Мы также упорно работаем над тем, чтобы обеспечить отличные льготы, положительную рабочую среду и отличные карьерные возможности. Это лишь некоторые из причин, почему люди хотят прийти и работать в Amazon, независимо от того, это их первая работа, сезонная работа или возможность продвинуться по карьерной лестнице”, — говорят в компании.

Забастовка состоялась через два дня после того, как в осеннем заявлении канцлера Джереми Ханта было объявлено, что национальный прожиточный минимум с апреля вырастет с 10,42 до 11,44 фунта в час.

Компания Amazon заявила, что ее заработная плата уже превышает этот уровень, а также выше добровольно установленного реального прожиточного минимума, который составляет 12 фунтов в час для работников за пределами Лондона. Компания добавила, что также предлагает другие преимущества.

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