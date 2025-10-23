Сотрудники похоронного бюро потеряли покойника и выдали семье другого

Семья похоронила чужого человека / © Pixabay

В Лос-Анджелесе семья подала в суд на похоронное бюро Forest Lawn Covina Hills из-за замены тела.

Об этом пишет CBS News.

Обманутыми клиентами бюро стали родственники мужчины по имени Джоуи Эспиносу. Выяснилось, что сотрудники бюро потеряли тела Эспиносу и выдали его семье другого покойника.

По словам тети Эспиносу Лауры Леварио, этот инцидент произвел удручающее впечатление на и без того расстроенных участников похорон. К тому же церемония омрачилась еще одним драматическим событием. На поминальной службе муж Леварио перенес сердечный приступ и попал в больницу.

Forest Lawn Covina Hills назвало событие ошибкой планирования и предложило компенсацию в размере 200 долларов. Отмечается, что с самого начала услуги стоили около 20 тысяч долларов.

