Сотрудники посольства США попали под удары беспилотников

Посольство США в Багдаде / © Associated Press

Сотрудники посольства США в столице Ирака Багдаде попали под многочисленные атаки беспилотников. Нападение на американских дипломатов осуществило поддерживаемое Ираном местное ополчение вблизи международного аэропорта Багдада.

Об этом сообщил в пятницу, 10 апреля, представитель Государственного департамента, передает CNN.

«Мы выразили решительное осуждение правительству Ирака, а также призвали к проведению всестороннего расследования и привлечению виновных к ответственности», — заявил чиновник, добавив, что атака была совершена в среду, 8 апреля.

Чиновник Госдепа не уточнил, какое именно ополчение считается ответственным за нападение. Он отметил, что весь личный состав посольства теперь в безопасности.

Посольство США в среду заявило в своем предупреждении о безопасности, что «связанные с Ираном иракские террористические группировки совершили несколько атак беспилотников вблизи Центра дипломатической поддержки и Международного аэропорта Багдада».

На следующий день заместитель государственного секретаря Кристофер Ландау вызвал посла Ирака в США Низара Хируллу, «чтобы выразить решительное осуждение правительством США ужасных террористических атак, совершенных связанными с Ираном ополчениями с территории Ирака против американского дипломатического персонала и объектов, включая засаду на американских дипломатов в Багдаде 8 апреля».

С начала войны США и Израиля против Ирана произошли десятки нападений на американский персонал и объекты в Ираке со стороны союзников Ирана.

Однако инцидент в среду приобрел еще большее значение, поскольку он произошел в первый полный день действия соглашения о прекращении огня, согласованного между США и Ираном.

Напомним, во вторник, 7 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что США приостанавливают на две недели удары по Ирану.

Но уже 8 апреля иранские власти обвинили США в нарушении соглашения о прекращении огня.