Сотрудников USAID вернут из принудительного отпуска: в США суд заблокировал решение правительства

Федеральный суд временно запретил отправку тысяч сотрудников USAID в административный отпуск. Иск о возобновлении международных грантов отклонен.

В США судья Федерального окружного суда округа Колумбия вечером пятницы, 7 февраля, заблокировал планы Белого дома отстранить от работы и отправить в принудительный отпуск около 2700 сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID). Те сотрудники, которых уже отправили в отпуск, должны быть восстановлены на работе.

Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на американские СМИ.

"Тем самым вашингтонский судья Карл Николс пошел навстречу двум профсоюзам, подавшим иск о незаконности таких действий. Он распорядился приостановить реализацию планов Вашингтона до 14 февраля, чтобы дать возможность в ускоренном порядке рассмотреть аргументы для определения законности действий администрации Трампа", — говорится в публикации.

Следующее слушание назначено на среду, 12 февраля.

Судья Карл Николс, назначенный на должность Дональдом Трампом в 2019 году, также запретил администрации Белого дома требовать от сотрудников USAID, работающих за пределами США, сменить место жительства.

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В то же время суд отклонил требования профсоюзов по возобновлению работы закрытых представительств USAID и возобновлению финансирования международных грантов.

Издание отмечает, что в своем иске представители профсоюзов утверждали, что решения правительства США относительно деятельности USAID, "привели к глобальному гуманитарному кризису, внезапно остановив сверхважную работу сотрудников, грантополучателей и подрядчиков USAID", привели к потере тысяч рабочих мест и "поставили под угрозу интересы нацбезопасности США". Истцы отмечают, что ликвидировать USAID может только Конгресс США, а действия администрации нового президента Дональда Трампа являются "неконституционными и противозаконными".

Напомним, в пятницу, 7 февраля, президент США Дональд Трамп обвинил Американское агентство по международному развитию (USAID) в мошенничестве с расходованием средств и невиданной коррупции. Американский президент потребовал полностью закрыть агентство.

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