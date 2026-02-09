- Дата публикации
Социалист Сегуро побеждает на выборах президента Португалии
Сегур стал первым президентом Португалии от Социалистической партии за последние 20 лет.
Социалист Антониу Жозе Сегуро побеждает во втором туре президентских выборов в Португалии и получает мандат главы государства на пять лет.
Об этом сообщает Reuters .
По итогам голосования Сегуро опередил кандидата от ультраправых сил Андре Вентуру. После первого тура социалист заручился поддержкой влиятельных представителей консервативного лагеря. Это стало следствием опасений по популистским и авторитарным чертам, которые многие связывают с политической линией Вентуры.
Таким образом, Сегуро становится первым президентом Португалии от Социалистической партии за последние 20 лет. В этой должности он сменяет консерватора Марсело Ребелу де Соузу, который возглавлял государство два президентских срока подряд.
Комментируя результаты выборов, Сегуро заявил, что реакция португальского общества свидетельствует о приверженности демократическим ценностям.
"Реакция, которую сегодня продемонстрировал португальский народ, его преданность свободе, демократии и будущему нашей страны, естественно трогает меня и наполняет гордостью за нашу нацию", - сказал он.
Ряд штормов, накрывших Португалию в последние дни, не оказал существенного влияния на активность избирателей. Явка осталась примерно на уровне первого тура, состоявшегося 18 января, хотя из-за наводнений в нескольких небольших муниципалитетах голосование пришлось перенести на неделю.
По результатам подсчета 95% бюллетеней Антониу Жозе Сегуро набрал 66% голосов избирателей. Его соперник Андре Вентура получил 34%. В то же время этот результат значительно выше показателя партии Chega, которая на парламентских выборах в прошлом году получила 22,8% поддержки.
