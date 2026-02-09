Социалист Сегуро побеждает на выборах президента Португалии

Антониу Жозе Сегуро / © Bloomberg

Социалист Антониу Жозе Сегуро побеждает во втором туре президентских выборов в Португалии и получает мандат главы государства на пять лет.

Об этом сообщает Reuters .

По итогам голосования Сегуро опередил кандидата от ультраправых сил Андре Вентуру. После первого тура социалист заручился поддержкой влиятельных представителей консервативного лагеря. Это стало следствием опасений по популистским и авторитарным чертам, которые многие связывают с политической линией Вентуры.

Таким образом, Сегуро становится первым президентом Португалии от Социалистической партии за последние 20 лет. В этой должности он сменяет консерватора Марсело Ребелу де Соузу, который возглавлял государство два президентских срока подряд.

Комментируя результаты выборов, Сегуро заявил, что реакция португальского общества свидетельствует о приверженности демократическим ценностям.

"Реакция, которую сегодня продемонстрировал португальский народ, его преданность свободе, демократии и будущему нашей страны, естественно трогает меня и наполняет гордостью за нашу нацию", - сказал он.

Ряд штормов, накрывших Португалию в последние дни, не оказал существенного влияния на активность избирателей. Явка осталась примерно на уровне первого тура, состоявшегося 18 января, хотя из-за наводнений в нескольких небольших муниципалитетах голосование пришлось перенести на неделю.

По результатам подсчета 95% бюллетеней Антониу Жозе Сегуро набрал 66% голосов избирателей. Его соперник Андре Вентура получил 34%. В то же время этот результат значительно выше показателя партии Chega, которая на парламентских выборах в прошлом году получила 22,8% поддержки.

