Совбез ООН поддержал проведение заседания по ситуации вокруг Украины: когда состоится

Совбез ООН поддержал проведение заседания по ситуации вокруг Украины: когда состоится

Заседание по ситуации с безопасностью в Украине состоится 18 февраля.

Совет безопасности ООН 31 января во время обсуждения российской угрозы поддержал проведение заседания по Украине. Его созвали по представлению США.

Об этом стало известно из трансляции открытого заседания Совбеза ООН.

По результатам голосования Совет безопасности ООН соберется 18 февраля по поводу напряженной ситуации вокруг украинских границ из-за эскалации со стороны России. Соответствующее решение поддержали 10 членов Совбеза ООН.

Отметим, Совбез ООН собрался на заседание в 17:00 по киевскому времени. Его инициировали Соединенные Штаты для обсуждения угрожающего поведения России, стянувшей более сотни тысяч своих войск к границе с Украиной. Интересно, что заседание будет проходить в последний день председательства в Совбезе Норвегии. В феврале руководство переходит к России.

Как сообщалось ранее, 31 января санкции против олигархов Путина обещают объявить в Великобритании. Речь идет о собственности друзей главы Кремля в Лондоне. Таким образом, премьер-министр Борис Джонсон стремится сдержать Москву от вторжения в Украину. В настоящее время Великобритания планирует ввести санкции только против тех, кто непосредственно вовлечен в деятельность по дестабилизации Украины.

Тем временем Министр обороны Канады Анита Ананд прибыла в Украину с двухдневным визитом. В Киеве она встретится с Алексеем Резниковым. Ранее правительство Канады приняло решение о помощи украинским военным, в частности бронежилетами, биноклями и медицинскими аптечками.

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