Совбез ООН созывает экстренное заседание из-за запуска баллистической ракеты из КНДР

Накануне Северная Корея заявила об успешном запуске баллистической ракеты с подводной лодки.
Совет Безопасности ООН в среду, 20 октября, проведет экстренное заседание для обсуждения реакции на запуск Корейской Народно-Демократической Республикой баллистической ракеты с подводной лодки в сторону Японского моря.
Об этом сообщает NHK.
Отмечается, что с соответствующей инициативой выступили постоянные члены ООН США, Великобритания и Франция.
Как сообщалось, Северная Корея заявила об успешном запуске баллистической ракеты с подводной лодки.
"Новый тип баллистической ракеты, предназначенной для подводных лодок, со многими передовыми технологиями наведения (...) сделает значительный вклад в развитие оборонных технологий страны и совершенствование подводного флота", — высказались в Академии оборонных наук КНДР.
Накануне премьер-министр Японии Кисида Фумио указывал, что КНДР выпустила в сторону Японского моря не менее двух баллистических ракет. Японское правительство выразило КНДР протест в связи с инцидентом.
Запуск состоялся недалеко от города Синпхо в провинции Хамгён-Намдо, расположенного на побережье Японского моря.