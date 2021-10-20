Совбез ООН созывает экстренное заседание из-за запуска баллистической ракеты из КНДР

Накануне Северная Корея заявила об успешном запуске баллистической ракеты с подводной лодки.

Совет Безопасности ООН в среду, 20 октября, проведет экстренное заседание для обсуждения реакции на запуск Корейской Народно-Демократической Республикой баллистической ракеты с подводной лодки в сторону Японского моря.

Об этом сообщает NHK.

Отмечается, что с соответствующей инициативой выступили постоянные члены ООН США, Великобритания и Франция.

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Как сообщалось, Северная Корея заявила об успешном запуске баллистической ракеты с подводной лодки.

"Новый тип баллистической ракеты, предназначенной для подводных лодок, со многими передовыми технологиями наведения (...) сделает значительный вклад в развитие оборонных технологий страны и совершенствование подводного флота", — высказались в Академии оборонных наук КНДР.

Накануне премьер-министр Японии Кисида Фумио указывал, что КНДР выпустила в сторону Японского моря не менее двух баллистических ракет. Японское правительство выразило КНДР протест в связи с инцидентом.

Запуск состоялся недалеко от города Синпхо в провинции Хамгён-Намдо, расположенного на побережье Японского моря.

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