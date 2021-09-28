Совершали намаз: в школе России учитель якобы заставлял детей молиться Аллаху

В свою очередь, местные власти утверждают, что "намаз в школе" был тренировкой сидеть в позе "по-турецки".

В российской Перми, где недавно 19-летний студент устроил бойню в университете, разгорелся скандал. В одной из школ учитель на уроке физкультуры якобы попросил класс сесть на пол и помолиться Аллаху.

Об этом сообщает Mk.ru.

В Сети появилось появилось видео с первоклассником, где ребенок рассказывает, как педагог на уроке физкультуры якобы просил класс помолиться Аллаху. Школьник продемонстрировал, как дети садились на пол, скрещивали ноги, выпрямляли руки якобы для совершения намаза (молитва у мусульман — Ред.).

Фото из социальных сетей

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В свою очередь пресс-служба администрации Перми в Facebook опровергла это обвинение. Там утверждают, что "намаз в школе" был тренировкой. Якобы дети учились сидеть в позе "по-турецки" и никакого религиозного контекста в этом не было.

Тем не менее, Департамент образования Перми поручил руководителю школы провести внутреннее расследование по исполнению работником норм профессиональной этики.

Напомним:

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