Совершенно не за мир: какой страшный смысл несут лозунги плакатов на пропалестинских митингах

Лозунги на пропалестинских демонстрациях в арабском мире, а также в Европе и США совсем не мир. На них звучат лозунги уничтожения Израиля и евреев.

Об этом рассказала депутат парламента (Кнессета) Ксения Светлова и привела несколько лозунгов.

"Я предполагаю, что некоторые участники этих действий прекрасно знают, что они скандируют и держат в руках, в то время как другие имеют об этом лишь приблизительное представление", — написала она в телеграмм-канале.

From river to the sea Palestine will be free — от Средиземного моря до реки Иордан, то есть речь идет о всей территории, где сегодня находятся государство Израиль и Палестинская Автономия. Она пояснила, что "на самом деле речь идет об уничтожении государства Израиль, не о независимом палестинском государстве наряду с Израилем. Этот лозунг часто сопровождает карта "всей свободной Палестины": такую же карту рисуют в Израиле те, кто стремится к тому, чтобы на всей этой территории было только одно государство, Израиль".

Пропалестинские митинги в мире / Фото: Associated Press

"Хайбар, Хайбар йа йахуд" — сражения при Хайбаре. Депутат вспомнила, что битвы ранних мусульман во главе с Мухаммедом с евреями происходили в 628 году, в результате которого населенный евреями оазис Хайбер был завоеван после полуторамесячной осады, а евреи были либо убиты, либо изгнаны.

"Иранцы так назвали одну из своих ракет, и этот призыв используется радикальными исламистами по всему миру, даже там, где евреев нет уже много лет. Стоящий рядом с такими плакатами должен понимать, что он таким образом поддерживает Аль-Каиду, ИГИЛ, Исламский Джихад, ХАМАС, Хизб а-Тахрир и другую нечисть", — подчеркнула она.

"Нет мира без деколонизации". Светлова считает, что это еще один "стерильный" путь сказать, что Израилю не должно быть. По ее предположениям, это "адаптация нарратива ХАМАС, согласно которой все израильтяне являются поселенцами, то есть колонистами. Деколонизация колонистов равна концу существования Израиля".

Пропалестинские митинги в мире / Фото: Associated Press

"Положи меч на меч, мы все люди Дефа". Она объяснила, что Мухаммад Деф – глава одного из батальонов, военного крыла террористической организации ХАМАС.

"Террористы ХАМАС добавляли в пояса смертников гвозди, чтобы причинить как можно больше вреда и убить и покалечить больше людей в ходе 2-й интифады. А 7 октября они добавляли особые средства для разжигания огня, так что от жертв остался только пепел", — написала депутат .

"Духом и кровью мы выкупим тебя, о Аль-Акса". Она рассказала, что В 1929 году под этим лозунгом началась резня евреев в Хевроне, Иерусалиме и других городах еврейского "ишува в подмандатной Палестине. И с тех пор он сопровождает многочисленные демонстрации, заканчивающиеся погромами и беспорядками".

Напомним, турецкий лидер Реджеп Эрдоган призвал свой народ на митинг в поддержку ХАМАС.

