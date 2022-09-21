"Совершенно спонтанно": Фейгин предположил, что могло заставить Путина объявить мобилизацию

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране спонтанно. Возможно, пойти на такой шаг его заставили последствия саммита ШОС в Самарканде.

Странно выглядит то, что Путину вдруг понадобилась мобилизация без объявления при этом военного положения.

Такое мнение высказал российский оппозиционер, адвокат и юрист Марк Фейгин.

"На мой взгляд, – вполне спонтанно (была объявлена мобилизация – ред.). Потому что если ты собирался и планировал объявить мобилизацию, зачем тогда ты стимулировал Кадырова с добровольческими региональными батальонами и товарища своего Пригожина – по зекам? Если у тебя резерв там из невероятных сотен тысяч потенциальных мобилизуемых. Не говоря уже о том, что он (Путин – ред.) не огласил войну, он одновременно проводит "специальную военную операцию" и ему нужна, оказывается, мобилизация. Зачем тебе нужна мобилизация без объявления военного положения? Ну, понятно, что все с утилитарной целью. Тем не менее, выглядит это все не то, что алогично, а преждевременно. Или мы что-то недопонимаем и ситуация совсем плохая", – рассказал Фейгин.

По его мнению, причиной внезапного объявления мобилизации могла стать встреча Путина с лидерами Китая и Индии, которые, вероятно, потребовали прекращения войны.

"Одна из трактовок, которой и я придерживаюсь, и уже озвучил – это последствия саммита ШОС в Самарканде и переговоров с Си Цзиньпином и с Моди, которые, вполне возможно, каким-то образом обозначили свою позицию по поводу войны и желания, чтобы это быстрее прекратилось. Это одно из объяснений. Их может быть еще больше", – сказал оппозиционер.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские войска уничтожат всех, кто с оружием придет на нашу землю — добровольно или по мобилизации.

Мобилизация в России: только на поле боя можно сорвать планы Путина - Владимир Фесенко

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