Совершила самоубийство, имитировав сцену из фильма: в Турции завершили расследование загадочной смерти украинки

По результатам расследования также указывается, что невозможно определить, кто мог побудить или подтолкнуть женщину к самоубийству.

В Турции правоохранители закончили расследование смерти украинской модели, которая была найдена у себя дома со связанными руками и мешком на голове.

Об этом сообщает телеканал CNN Türk.

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"Оценив все доказательства, прокуратура приняла решение об отказе от привлечения к уголовной ответственности, признав случай самоубийством", — говорится в сообщении.

Согласно приговору, 25-летняя украинка Кристина Новицкая совершила самоубийство, имитировал сцену из кинофильма 2003 года "Жизнь Дэвида Гейла" с Кевином Спейси в главной роли. По результатам расследования также указывается, что невозможно определить, кто мог побудить или подтолкнуть женщину к самоубийству.

Напомним:

Молодую украинку нашли мертвой на арендованной вилле в турецком Бодруме. Тело 25-летней Кристины Новицкой обнаружили на стуле с наручниками на руках и пакетом на голове. Двери и окна дома были закрыты. По данным турецкой прессы, мать девушки встревожилась, ведь не смогла с ней связаться из Украины. Она позвонила соседям, а те — в полицию.

в турецком Бодруме. Тело 25-летней Кристины Новицкой обнаружили на стуле с наручниками на руках и пакетом на голове. Двери и окна дома были закрыты. По данным турецкой прессы, мать девушки встревожилась, ведь не смогла с ней связаться из Украины. Она позвонила соседям, а те — в полицию. Соседи и охранники жилого комплекса, где проживала украинка, рассказали, что она жила одна. По видеозаписям камер наружного наблюдения установлено, что в полдень в четверг, 31 декабря, женщина заказывала еду и больше не выходила.

Украинку нашли мертвой на арендованной вилле в турецком Бодруме

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