Совет Безопасности ООН последний раз продлил мандат миротворцам в Ливане: миссия длилась почти полвека
Совет Безопасности ООН 28 августа единогласно принял решение продлить мандат миротворческой миссии UNIFIL в Ливане до конца 2026 года. После этого начнется постепенный вывод военных, и работа миссии завершится окончательно.
Совет Безопасности ООН принял резолюцию, предусматривающую финальное продление мандата Международных сил временного характера в Ливане (UNIFIL). За документ проголосовали все 15 членов Совбеза. Проект резолюции подготовила Франция, поддержанный США.
Об этом пишет Reuters.
Миссия UNIFIL действует с 1978 года, после войны между Ливаном и Израилем в 2006 году ее значительно усилили. Основная задача миротворцев – патрулирование южной границы и поддержание стабильности в регионе. Согласно новому решению, после 31 декабря 2026 года начнется годовой этап вывода миротворческих сил, который продлится до конца 2027-го.
Представитель США в ООН Дорозита Ши заявила, что финансовая поддержка миссии станет последней, поскольку Ливан должен самостоятельно обеспечить безопасность на своей территории. В то же время, Израиль раскритиковал работу UNIFIL, подчеркнув, что она не смогла уменьшить влияние «Хезболлы» на юге Ливана.
Премьер-министр Ливана Науф Салям приветствовал решение, заявив, что правительство готово взять на себя большую ответственность, и призвал Израиль полностью вывести свои войска.
Таким образом, после почти полувека деятельности UNIFIL в Ливане, международная миротворческая миссия подходит к концу.
Напомним, что ранее Израиль предварительно одобрил соглашение с "Хезболлой" о прекращении огня в Ливане .