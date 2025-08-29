Совет Безопасности ООН последний раз продлил мандат миротворцам в Ливане: миссия длилась почти полвека

Ливан / © Associated Press

Реклама

Совет Безопасности ООН принял резолюцию, предусматривающую финальное продление мандата Международных сил временного характера в Ливане (UNIFIL). За документ проголосовали все 15 членов Совбеза. Проект резолюции подготовила Франция, поддержанный США.

Об этом пишет Reuters.

Миссия UNIFIL действует с 1978 года, после войны между Ливаном и Израилем в 2006 году ее значительно усилили. Основная задача миротворцев – патрулирование южной границы и поддержание стабильности в регионе. Согласно новому решению, после 31 декабря 2026 года начнется годовой этап вывода миротворческих сил, который продлится до конца 2027-го.

Реклама

Представитель США в ООН Дорозита Ши заявила, что финансовая поддержка миссии станет последней, поскольку Ливан должен самостоятельно обеспечить безопасность на своей территории. В то же время, Израиль раскритиковал работу UNIFIL, подчеркнув, что она не смогла уменьшить влияние «Хезболлы» на юге Ливана.

Премьер-министр Ливана Науф Салям приветствовал решение, заявив, что правительство готово взять на себя большую ответственность, и призвал Израиль полностью вывести свои войска.

Таким образом, после почти полувека деятельности UNIFIL в Ливане, международная миротворческая миссия подходит к концу.

Напомним, что ранее Израиль предварительно одобрил соглашение с "Хезболлой" о прекращении огня в Ливане .