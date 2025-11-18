Совет Безопасности ООН принял резолюцию США по мирному плану Трампа для Газы

Совбез ООН / © Associated Press

Совет Безопасности ООН принял резолюцию, предложенную делегацией США, которая поддерживает мирный план Дональда Трампа в секторе Газа и регламентирует формирование Международных стабилизационных сил. Документ поддержали 13 членов Совбеза, в то время как Россия и Китай воздержались, не наложив вето.

Об этом пишет Укринформ.

Резолюция определяет механизмы перехода от режима прекращения огня к восстановлению Газа после многомесячной войны. Одним из ключевых пунктов является создание Международных стабилизационных сил, отвечающих за:

ликвидацию военной инфраструктуры и разоружение группировок;

сотрудничество с Египтом и Израилем в подготовке палестинской полиции;

защита гражданского населения;

обеспечение гуманитарных коридоров;

контроль за границами сектора.

Документ также предусматривает создание Совета мира, которому поручат надзор за реализацией плана Трампа по прекращению огня. Для финансовой поддержки восстановления резолюция позволяет Всемирному банку направить ресурсы в специальный трастовый фонд.

Совет мира должен обеспечивать контроль над переходным периодом по меньшей мере до конца 2027 года. Ежедневное управление Газой будет осуществлять "технократический, аполитичный комитет компетентных палестинцев".

В документе отмечается, что после реформирования Палестинской администрации и восстановления Газа могут "наконец-то сложиться условия для реального пути к палестинскому самоопределению и государственности".

США ведут переговоры о возможности участия в Международных стабилизационных силах с Индонезией, ОАЭ, Египтом, Катаром и Азербайджаном.

Ранее Дональд Трамп заявил, что ХАМАС готов к продолжительному миру и призвал Израиль немедленно прекратить бомбардировку Газы , чтобы создать условия для безопасного освобождения заложников и начала переговоров.

Напомним, 9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и палестинская группировка ХАМАС подписали первую фазу мирного плана.