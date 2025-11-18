- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 48
- Время на прочтение
- 2 мин
Совет Безопасности ООН принял резолюцию США по мирному плану Трампа для Газы
СБ ООН одобрил американскую резолюцию, предусматривающую введение мирного плана Дональда Трампа в Газе и создание Международных стабилизационных сил для обеспечения переходного периода.
Совет Безопасности ООН принял резолюцию, предложенную делегацией США, которая поддерживает мирный план Дональда Трампа в секторе Газа и регламентирует формирование Международных стабилизационных сил. Документ поддержали 13 членов Совбеза, в то время как Россия и Китай воздержались, не наложив вето.
Об этом пишет Укринформ.
Резолюция определяет механизмы перехода от режима прекращения огня к восстановлению Газа после многомесячной войны. Одним из ключевых пунктов является создание Международных стабилизационных сил, отвечающих за:
ликвидацию военной инфраструктуры и разоружение группировок;
сотрудничество с Египтом и Израилем в подготовке палестинской полиции;
защита гражданского населения;
обеспечение гуманитарных коридоров;
контроль за границами сектора.
Документ также предусматривает создание Совета мира, которому поручат надзор за реализацией плана Трампа по прекращению огня. Для финансовой поддержки восстановления резолюция позволяет Всемирному банку направить ресурсы в специальный трастовый фонд.
Совет мира должен обеспечивать контроль над переходным периодом по меньшей мере до конца 2027 года. Ежедневное управление Газой будет осуществлять "технократический, аполитичный комитет компетентных палестинцев".
В документе отмечается, что после реформирования Палестинской администрации и восстановления Газа могут "наконец-то сложиться условия для реального пути к палестинскому самоопределению и государственности".
США ведут переговоры о возможности участия в Международных стабилизационных силах с Индонезией, ОАЭ, Египтом, Катаром и Азербайджаном.
Ранее Дональд Трамп заявил, что ХАМАС готов к продолжительному миру и призвал Израиль немедленно прекратить бомбардировку Газы , чтобы создать условия для безопасного освобождения заложников и начала переговоров.
Напомним, 9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и палестинская группировка ХАМАС подписали первую фазу мирного плана.