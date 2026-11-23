Дженсен Хуанг и акции NVIDIA

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Совет директоров американской технологической компании NVIDIA единогласно принял решение вернуть Дженсена Хуанга на должности президента, генерального директора и члена совета директоров. Это произошло через 11 дней после его увольнения.

Об этом идет речь в официальном сообщении NVIDIA.

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Решение было принято после ряда встреч и обсуждений с Хуангом. По их результатам совет директоров заявил, что удовлетворен его откровенностью и способностью управлять компанией.

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При принятии решения совет также получил информацию от чиновников правительства США. На ее основании руководство NVIDIA пришло к выводу, что возвращение Хуанга не представляет угрозы национальной безопасности.

Глава совета директоров Харви Джонс заявил, что возвращение Хуанга отвечает интересам акционеров, работников, партнеров и клиентов компании.

Хуанг поблагодарил совет директоров за доверие и заявил о готовности вернуться к руководству NVIDIA.

Колетт Кресс, временно исполнявшая обязанности генерального директора, продолжит работать финансовым директором компании. Харви Джонс останется главой совета директоров.

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В то же время NVIDIA сообщила, что независимое расследование информации о возможном привлечении Хуанга к операции иностранной разведки будет продолжаться до завершения. Для этого совет директоров ранее создал специальный комитет из независимых директоров и привлек внешних юридических советников. Хуанг заявил о готовности сотрудничать со следствием.

Кроме того, компания создала комитет по вопросам национальной безопасности и экспортному контролю. Он будет контролировать соблюдение торговых ограничений и рисков национальной безопасности.

NVIDIA также начинает поиск директора по комплаенсу, который будет отвечать за соблюдение нормативных требований в компании.

Акции NVIDIA мгновенно взлетели

Акции компании выросли на 33% после того, как совет директоров единогласно одобрил возвращение Хуанга и заявил, что не видит угрозы национальной безопасности, несмотря на обвинения в том, что у него также были романы по меньшей мере с двумя сотрудницами Nvidia, пишет Reuters.

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Реакция Трампа

Президент США Дональд Трамп положительно отреагировал на решение совета директоров технологической компании NVIDIA вернуть Дженсена Хуанга на должность генерального директора (CEO). Соответствующее заявление американский лидер обнародовал в соцсетях.

По словам Трампа, руководство компании приняло правильное решение, ведь лидерство Хуанга важно как для самой корпорации, так и для экономики Соединенных Штатов в целом.

«Совет директоров NVIDIA принял правильное и должное решение вернуть Дженсена Хуанга на должность генерального директора. Стране нужно лидерство Дженсена в NVIDIA, чтобы обеспечить успех и процветание не только компании, но и американской экономики», — заявил президент США.

Трамп также отметил, что у правительства США нет оснований считать, что возвращение Хуанга представляет риск для национальной безопасности. Кроме того, генеральный прокурор США подтвердил отсутствие у правительства доказательств причастности руководителя NVIDIA к какой-либо противоправной деятельности.

В то же время Дональд Трамп подчеркнул, что корпорация должна продолжить внутреннюю проверку соблюдения американских правил экспортного контроля.

«У меня была возможность ближе узнать Дженсена — он большой патриот и национальное достояние. NVIDIA должна продолжить тщательное внутреннее расследование соблюдения компанией экспортного контроля США. Поздравляю Дженсена, совет директоров NVIDIA, народ Соединенных Штатов — и, наконец, весь мир», — подытожил президент США.

Скандал вокруг NVIDIA — что известно

Напомним, ранее Хуанг оказался в центре скандала из-за признания в романе с китайской бизнесвумен, подозреваемой в шпионаже, после чего он публично извинился перед своей женой, с которой прожил в браке более 40 лет.

Ранее мы писали о том, что китайская шпионка Элис Хуанг использовала роман с боссом Nvidia и обрушила акции компании.

12 ноября стало известно о том, что генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг подал в отставку с поста на фоне скандала по поводу романа с предполагаемой китайской шпионкой Элис Хуанг. Временно исполняющим обязанности генерального директора компании стала финансовый директор Nvidia Колетт Кресс.

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