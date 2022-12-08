Совет ЕС принял решение не признавать российские документы, выданные на временно захваченных территориях Украины и Грузии

Сегодняшнее решение в Раде назвали еще одним доказательством, что мы твердо стоим на стороне Украины.

Сегодня Совет ЕС принял решение о непринятии российских проездных документов, оформленных на временно захваченных территориях Украины и Грузии.

Об этом идет речь на сайте Совета ЕС.

"Агрессивная война России против Украины является откровенным игнорированием основанного на правилах международного порядка, ставящего под угрозу мир и безопасность Европы. Сегодняшнее решение Совета является еще одним доказательством того, что мы твердо стоим на стороне Украины. Мы никогда не признаем незаконную аннексию ее территории Россией, и мы снова подтверждаем право Украины освободить и восстановить полный контроль над всеми оккупированными территориями", – заявили в Раде.

В Евросовете это решение назвали ответом на неспровоцированную и необоснованную военную агрессию России против Украины и практику выдачи Россией загранпаспортов гражданам оккупированных территорий. Это также после одностороннего решения России признать независимость грузинских территорий Абхазии и Южной Осетии в 2008 году.

Поэтому российские проездные документы, выданные лицам, проживающим в оккупированных Россией регионах Украины или сепаратистских территориях Грузии, не будут приниматься как действительные проездные документы для получения визы или пересечения границ Шенгенской зоны.

Российские проездные документы, изданные в этих регионах, уже не признаются или находятся в процессе непризнания государствами-членами ЕС. Это решение направлено на установление общего подхода, обеспечение надлежащего функционирования внешней границы и общей визовой политики и обеспечение безопасности государств-членов ЕС.

Напомним, после незаконной аннексии Крымского полуострова в марте 2014 г. Россия выдавала российские загранпаспорта жителям Крыма. В апреле 2019 года эта практика была распространена на неподконтрольные правительству Донецкой и Луганской области, а в июле 2022 года – на оккупированные Херсонскую и Запорожскую области.

"Систематическая выдача российских паспортов в этих оккупированных регионах является еще одним нарушением международного права. территориальная целостность, суверенитет и независимость Украины", — отмечают в Раде.

ЕС неоднократно решительным образом осуждал военные действия России в Украине и выражал полную солидарность с народом Украины. Страны-члены ЕС решительно отвергли и однозначно осудили незаконную аннексию Россией украинских регионов и территорий, а также признание Россией независимости грузинских территорий Абхазии и Южной Осетии.

В ответ на российскую аннексию Крыма и последние события в агрессионной войне России против Украины был введен ряд индивидуальных и экономических санкций. ЕС также полностью приостановил соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Россией.

Напомним, Совет Евросоюза принял решение о введении ограничения цен на российскую сырую нефть, транспортируемую по морю.

В то же время Россия уже придумала схему обхода нефтяных ограничений и для этого формирует "теневой флот". Да, РФ приобрела более 100 судов для транспортировки нефти.

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