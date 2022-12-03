Совет ЕС утвердил предел цен на российскую нефть: когда решение начнет действовать и что это будет означать для РФ

Решение вступит в силу после 5 декабря 2022 для сырой нефти и 5 февраля 2023 для нефтепродуктов.
В субботу, 3 декабря, Совет ЕС принял решение о введении ограничения цен на российскую морскую сырую нефть. Лимит установлен на уровне 60 долларов США за баррель. В будущем цена может корректироваться, чтобы реагировать на развитие рынка.
Об этом идет речь на сайте Совета ЕС.
"Ограничение цены на российскую нефть ограничит скачки цен, вызванные чрезвычайными рыночными условиями, и резко снизит доходы, которые Россия получила от продажи нефти после разрешения ею незаконной агрессивной войны против Украины. Это также будет способствовать стабилизации мировых цен на энергоносители и смягчению негативных" последствий для энергоснабжения третьих стран", — говорится в заявлении.
Согласно документу, ограничение цены вступит в силу после 5 декабря 2022 для сырой нефти и 5 февраля 2023 для нефтепродуктов. В ЕС отмечают, что цена на нефтепродукты будет окончательно определена впоследствии. Решение вступит в силу одновременно во всех юрисдикциях.
Ценовой лимит также предусматривает плавный переход – он не будет применяться к нефти, приобретенной выше лимита цены, которая загружается на суда до 5 декабря и выгружается до 19 января 2023 года.
"Потолок" цен для российской нефти
Страны Евросоюза в пятницу, 2 декабря, согласовали регулируемый "потолок" цен на российскую морскую нефть на уровне $60 за баррель. Об аналогичных мерах заявили страны Группы семи (G7) и Австралия.
Financial Times написало, что Россия придумала схему, как можно обойти нефтяные санкции. Кремль формирует "теневой флот". Страна-агрессорка купила более 100 судов для ее перевозки.
В России устроили истерику из-за ограничения цены на их нефть и пригрозили остановить поставки в Европу.
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