Совет ЕС утвердил предел цен на российскую нефть: когда решение начнет действовать и что это будет означать для РФ

Решение вступит в силу после 5 декабря 2022 для сырой нефти и 5 февраля 2023 для нефтепродуктов.

В субботу, 3 декабря, Совет ЕС принял решение о введении ограничения цен на российскую морскую сырую нефть. Лимит установлен на уровне 60 долларов США за баррель. В будущем цена может корректироваться, чтобы реагировать на развитие рынка.

Об этом идет речь на сайте Совета ЕС.

"Ограничение цены на российскую нефть ограничит скачки цен, вызванные чрезвычайными рыночными условиями, и резко снизит доходы, которые Россия получила от продажи нефти после разрешения ею незаконной агрессивной войны против Украины. Это также будет способствовать стабилизации мировых цен на энергоносители и смягчению негативных" последствий для энергоснабжения третьих стран", — говорится в заявлении.

Согласно документу, ограничение цены вступит в силу после 5 декабря 2022 для сырой нефти и 5 февраля 2023 для нефтепродуктов. В ЕС отмечают, что цена на нефтепродукты будет окончательно определена впоследствии. Решение вступит в силу одновременно во всех юрисдикциях.

Ценовой лимит также предусматривает плавный переход – он не будет применяться к нефти, приобретенной выше лимита цены, которая загружается на суда до 5 декабря и выгружается до 19 января 2023 года.

"Потолок" цен для российской нефти

Страны Евросоюза в пятницу, 2 декабря, согласовали регулируемый "потолок" цен на российскую морскую нефть на уровне $60 за баррель. Об аналогичных мерах заявили страны Группы семи (G7) и Австралия.

Financial Times написало, что Россия придумала схему, как можно обойти нефтяные санкции. Кремль формирует "теневой флот". Страна-агрессорка купила более 100 судов для ее перевозки.

В России устроили истерику из-за ограничения цены на их нефть и пригрозили остановить поставки в Европу.

ЕС ограничил цену на российскую нефть: как это отразится на рынке - Андрей Закревский