Совет мира как ловушка: Портников рассказал, зачем это Трампу

Путин и Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп , вероятно, рассматривает создание и функционирование Совета мира как инструмент для сохранения реальной власти после завершения своей президентской каденции. Эта стратегия напоминает политические маневры Кремля времен «тандема» Путина и Медведева.

Такое мнение высказал известный журналист и публицист Виталий Портников в эфире "Еспресо".

По словам аналитика, механизм Совета мира уже утвержден Совбезом ООН, что придает ему легитимность. Трамп может использовать эту структуру, чтобы продлить свою политическую жизнь, когда он уже не сможет занимать пост президента США.

«У меня впечатление, что Дональд Трамп просто пытается использовать механизм Совета мира, чтобы на время продлить свою политическую жизнь после того, как он перестанет быть президентом США. С Советом мира это тоже может быть копирование Путина: использовать вполне легитимный механизм, чтобы стать некоронованным лидером США — президентом мира после 2029 года», — отметил Портников.

Эксперт отмечает, что ситуация с Гренландией, которую Трамп хочет приобрести, не является прямым копированием аннексии, а вот политическая схема управления страной через подконтрольное лицо выглядит очень похожей на российскую модель.

Портников считает, что расчет Трампа строится на полной лояльности будущего главы страны. Американцы, по мнению Трампа, изберут того кандидата, которого он предложит, но реальный центр принятия решений сместится.

"Этот преемник просто будет слушаться Дональда Трампа — председателя Совета мира и главы Земного шара — так, как президент РФ Медведев слушался премьер-министра Путина, в руках которого была сосредоточена вся власть в России", — пояснил журналист.

Почему план может стать «мультипликацией»

В то же время Портников скептически оценивает жизнеспособность такой конструкции в условиях американской демократии и мировой политики. Главная проблема для Трампа будет заключаться в потере реальных рычагов влияния после 2029 года.

Без прямого контроля над армией США Совет мира может превратиться в фикцию, ведь он не имеет собственных войск или механизмов принуждения, в отличие от Совбеза ООН или НАТО.

«Если Дональд Трамп потеряет реальные рычаги власти в 2029 году, то все эти президенты и премьер-министры, которые пойдут в Совет мира, сбегут оттуда, если новый президент США не скажет им там оставаться. Потому пока это все мультипликация, а не реальность», — резюмировал Портников.

Напомним, в Институте изучения войны заявили, что Владимир Путин пытается использовать инициативу Дональда Трампа по созданию Совета мира для налаживания контактов с США и добиться разморозки российских активов.

В Кремле уже допустили возможность направить часть замороженных средств на «восстановление территорий» после гипотетического мирного соглашения, имея в виду оккупированные регионы Украины.

Аналитики ISW отмечают, что такой подход фактически означал бы возврат средств России и их использование для укрепления ее экономики и интеграции захваченных украинских территорий.