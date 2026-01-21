Совет мира Трампа: дружественная к США страна Европы не может присоединиться

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Италия не сможет присоединиться к Совету мира, создание которого инициировал президент США Дональд Трамп, поскольку членство в такой организации может быть нарушением конституции страны.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на итальянскую прессу.

На проблемность участия Италии в инициативе Трампа указал итальянский министр экономики Джанкарло Джорджетти.

Реклама

Он отметил, что конституция Италии позволяет вступать в международные организации, которые обеспечивают «мир и справедливость между народами», однако лишь «на равных условиях с другими государствами». Таким образом, это несовместимо с верховенством президента США в Совете мира.

Несовместимость части устава этой организации с конституцией страны подчеркнула также в среду, 21 января, близкая к Трампу премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Она не ответила категорическим отказом, как это сделали лидеры некоторых европейских стран, но подчеркнула, что присоединение невозможно в ближайшем времени, поскольку «есть работа, которую нужно выполнить».

Джорджа Мелони добавила, что разделяет беспокойство международных экспертов относительно того, что проект Трампа может подорвать роль Организации Объединенных Наций.

Реклама

Как сообщалось ранее, устав Совета мира предусматривает, что Трамп будет первым главой исполнительного комитета с правом вето на любые решения.

Международные эксперты отмечают, что требование членства и американский контроль делают участие в этой организации сложным и подрывают серьезность инициативы.

Сообщается, что приглашение было направлено примерно 60 странам, и по меньшей мере 25 согласились присоединиться к проекту. Правда, большинство стран Европейского Союза либо отказались от него, либо просили больше времени для принятия решения.

В частности, Норвегия заявила, что не может согласиться на участие в Совете мира Дональда Трампа в нынешнем виде.

Реклама

Известно, что диктатор Беларуси Александр Лукашенко также получил приглашение. Трамп подтвердил, что пригласил Путина присоединиться к Совету мира.

Напомним, Украина получила приглашение от президента США Дональда Трампа в Совет мира. Украинские дипломаты сейчас прорабатывают это приглашение.