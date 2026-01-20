"Совет мира" Трампа столкнулся с серьезным сопротивлением союзников

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп пригласил присоединиться к Board of Peace — «Совету мира» лидеров разных стран, в частности кремлевского председателя Владимира Путина, китайского главы Си Цзиньпина, а также Венгрии, Беларуси и других государств. Среди приглашенных есть и лидеры Индии, Пакистана и Европейского Союза. Заявленная цель «Советы» состоит в контроле следующего этапа плана Трампа по сектору Газа. Однако устав совета не упоминает непосредственно Газу, а предлагает широкую мандатную задачу для новой международной организации, которая «стремится содействовать стабильности, восстановить надежное и законное управление и обеспечить устойчивый мир в пострадавших регионах или под угрозой конфликта».

Об этом говорится в материале NBC News.

Хотя несколько лидеров публично приняли приглашение, пока неизвестно, согласился ли кто-то оплатить 1 млрд долларов, чтобы избежать продления членства через три года, как указано в уставе «Советы», подтвержденном NBC News двумя источниками среди приглашенных стран.

Реклама

Многие были удивлены масштабами полномочий Совета. Ключевые союзники США в Европе уже выразили оговорку, что план может подорвать роль Организации Объединенных Наций в разрешении конфликтов. Трамп неоднократно угрожал использовать американские военные силы, чтобы взять под контроль Гренландию.

В письмах, направленных мировым лидерам, Трамп заявил, что совет «введет смелый новый подход к урегулированию глобальных конфликтов».

Кто согласился, а кто отклонил приглашение Трампа

Источник, близкий к президенту Франции Эммануэлю Макрону, сообщил NBC News, что в настоящее время он «не планирует дать положительный ответ», ссылаясь на серьезные вопросы уважения ООН и возможного конфликта совета с Советом Безопасности.

В ответ Трамп пригрозил ввести 200%-ные пошлины на французские вина и шампанское, чтобы заставить Макрона изменить позицию.

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что получил приглашение, а его дипломаты работают над вопросом.

Виктор Орбан и глава Беларуси Александр Лукашенко также подтвердили получение письма. Орбан принял «почетное приглашение», а Лукашенко официально присоединил Беларусь к совету, сообщил МИД Беларуси.

Спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время Россия изучает детали предложения и планирует уточнить нюансы с американской стороной.

Список приглашенных насчитывает почти два десятка стран, включая Казахстан, Вьетнам, Канаду и Австралию, проливающий свет на структуру и задачи плана Трампа по управлению послевоенной Газой.

Реклама

В Израиле план Трампа уже подверг критике ультранационалист Бецалель Смотрич, призывая отменить его. А премьер Биньямин Нетаньяху занял более дипломатическую позицию, отметив разногласия с США по составу консультативного комитета, однако отметил, что это не повлияет на его отношения с Трампом.

Что известно о «Совете» Трампа

Устав Совета предусматривает, что Трамп будет первым председателем исполнительного комитета с правом вето на любые решения.

Между тем международные эксперты отмечают, что требование членства и американский контроль делают участие в Board of Peace сложным и подрывают серьезность инициативы.

«Если вы присоединяетесь к 'Board of Peace', вы соглашаетесь с видением Трампа. Дополнительный взнос в миллиард долларов создает впечатление, что это несерьезно», — заметил аналитик Фонда Карнеги за международный мир Аарон Дэвид Миллер.

Реклама

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан одним из первых похвастался, что президент США Дональд Трамп пригласил его присоединиться к созданному им «Совету мира».