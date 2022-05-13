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Совет ООН поддержал расследование военных преступлений России, а в США заблокирована помощь Украине на 40 млрд: главные события ночи 13 мая

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Совет ООН поддержал расследование военных преступлений России, а в США заблокирована помощь Украине на 40 млрд: главные события ночи 13 мая

Фото: Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Пять главных событий ночи 13 мая:

  • Совет ООН по правам человека принял решение провести расследование возможных военных преступлений российских оккупантов вблизи столицы Украины. Читать дальше –>
  • Сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал голосование в Сенате о выделении Украине пакета помощи в размере 40 млрд долларов. Читать дальше –>
  • В Кремле после нескольких дней тишины о запугивании мира применить ядерное оружие снова заявили о возможности его использования. Читать дальше –>
  • Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что правительство рассмотрит возможность отобрать у российского "Газпрома" подземное хранилище природного газа, если поставщик не будет его заполнять. Читать дальше –>
  • Вечером в четверг, 12 мая, на российский город Курск и близлежащие населенные пункты обрушился сильный ураган. Читать дальше –>

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