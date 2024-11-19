Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Советник Байдена назвал ключевой фактор для успеха Украины на фронте

Советник Байдена назвал ключевой фактор для успеха Украины на фронте

Джейк Салливан / Фото: Associated Press

Салливан считает, что Украине не помогли ни танки "Абрамс", ни самолеты F-16.

Проблемы ВСУ на фронте связаны не с нехваткой оружия или оборудования, а с дефицитом личного состава.

Об этом заявил советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в интервью PBS News.

"Увидели ли мы значительное изменение на поле боя с того момента, как предоставили Украине танки ? Есть ли такая разница с F-16 ? По нашему мнению, нет никакой системы оружия, которая имеет значение в этой битве. Речь идет о живой силе, и Украине, с нашей точки зрения, нужно сделать больше, чтобы укрепить свои линии с точки зрения количества сил, которые она имеет на передовой", – ответил Салливан.

На вопрос о роли администрации Байдена в украинском вопросе Салливан ответил: "Украина была под угрозой исчезновения с карты. И благодаря храбрым украинцам, их изобретательности и мужества, а также благодаря объединившему страны мира президенту Джо Байдену мы защитили Киев, мы защитили Украину. Украина продолжит быть процветающей демократией, закрепленной в западных институтах в будущем".

Ранее в СМИ появилась информация, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по России в ответ на решение России привлечь северокорейские войска к боям в Курской области.

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сегодня фактически подтвердил, что США разрешили Украине наносить удары по российской территории на глубину до 300 км.

В США же так и не подтвердили эту информацию.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация