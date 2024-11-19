Советник Байдена назвал ключевой фактор для успеха Украины на фронте

Салливан считает, что Украине не помогли ни танки "Абрамс", ни самолеты F-16.

Проблемы ВСУ на фронте связаны не с нехваткой оружия или оборудования, а с дефицитом личного состава.

Об этом заявил советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в интервью PBS News.

"Увидели ли мы значительное изменение на поле боя с того момента, как предоставили Украине танки ? Есть ли такая разница с F-16 ? По нашему мнению, нет никакой системы оружия, которая имеет значение в этой битве. Речь идет о живой силе, и Украине, с нашей точки зрения, нужно сделать больше, чтобы укрепить свои линии с точки зрения количества сил, которые она имеет на передовой", – ответил Салливан.

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На вопрос о роли администрации Байдена в украинском вопросе Салливан ответил: "Украина была под угрозой исчезновения с карты. И благодаря храбрым украинцам, их изобретательности и мужества, а также благодаря объединившему страны мира президенту Джо Байдену мы защитили Киев, мы защитили Украину. Украина продолжит быть процветающей демократией, закрепленной в западных институтах в будущем".

Ранее в СМИ появилась информация, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по России в ответ на решение России привлечь северокорейские войска к боям в Курской области.

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сегодня фактически подтвердил, что США разрешили Украине наносить удары по российской территории на глубину до 300 км.

В США же так и не подтвердили эту информацию.

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