Советник Фицо уходит в отставку из-за переписки с Эпштейном: в деле упоминаются украинские девушки

Фото TASR/Jakub Kotian

Реклама

Советник премьер-министра Словакии Роберта Фицо и бывший министр иностранных дел этой страны Мирослав Лайчак подал в отставку после того, как «засветился» по делу предполагаемого педофила и сутенера для миллиардеров Джеффри Эпштейна.

Об этом пишут словацкие издания Spravy и Dennikn.

Лайчак решил уйти в отставку после того, как была обнародована его переписка с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Реклама

«Поздравляю из Киева! Я просто хочу подтвердить, что девушки здесь такие же красивые, как всегда», — писал словацкий дипломат и тогдашний министр иностранных дел Мирослав Лайчак Эпштейна в октябре 2018 года.

Этот разговор является частью более трех миллионов страниц документов расследования дела осужденного сексуального преступника Джеффри Эпштейна, обнародованных Министерством юстиции США в пятницу. По словам заместителя генерального прокурора Тодда Бланша, материалы содержат более 2000 видео и 180 000 изображений.

Он добавил, что значительная часть этого — это коммерческая порнография и фотографии, «вылученные из устройств Эпштейна».

Имя Лайчака упоминается в документах 346 раз. Опубликованные материалы указывают на дальнейшие встречи между Лайчаком и Джеффри Эпштейном, а также дружеские разговоры о «девочках». Имя Миро, как Эпштейн часто сокращенно называл Лайчака, появляется в файлах более 700 раз.

Реклама

Сначала Лайчак отрицал связь и заявлял, что не понимает, как его имя могло быть подписано под этими сообщениями. Впоследствии он признал, что общался с Эпштейном.

Политик заверил, что: «Женщины никогда не были частью нашей коммуникации. Абсолютно никогда. Я готов подтвердить это утверждение любым способом. Как профессиональный дипломат, я не настолько наивен, чтобы совершать какие-либо действия, которые могут привести к моей дискредитации».

Лайчак подчеркнул, что если бы он знал все масштабы действий Эпштейна в прошлом, то общения с ним не было бы.

Роберт Фицо отреагировал на ситуацию в социальных сетях, решив принять его отставку. «Миро показал себя как отличный дипломат, и я принимаю его предложение прекратить сотрудничество», — написал премьер-министр в соцсетях.

Реклама

Мирослав Лайчак был министром иностранных дел Словакии в 2012-2020 годах. С 2017 по 2018 год он возглавлял 72-ю сессию Генассамблеи ООН, с 1 января по 31 декабря 2019 года — был исполнительным председателем ОБСЕ.

Напомним, американский финансист Эпштейн совершил самоубийство в тюрьме Нью-Йорка в 2019 году. По версии следствия, он создал незаконную сеть, в рамках которой снабжал несовершеннолетних девушек состоятельным людям для сексуальных развлечений.

В Сети ходят слухи, что «клиентом» Эпштейна был действующий президент Дональд Трамп. В частности, речь шла о его знакомстве с 14-летней девушкой. Однако Трамп до сих пор не являлся официально фигурантом уголовного дела и информацию о своей дружбе с Эпштейном он отрицает.

Однако на днях Минюст США опубликовал на своем сайте миллионы новых файлов по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна. В документах упоминается имя Дональда Трампа.