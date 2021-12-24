Советник канцлера Германии обсудит Украину с кремлевским куратором Донбасса: когда состоится встреча

Во время разговора советник канцлера призвал к деэсклации вокруг Украины.

Советник канцлера Германии Олафа Шольца по внешней политике Энс Плетнер и заместитель главы министрации президента РФ, главный переговорщик и куратор урегулирования ситуации на Донбассе Дмитрий Козак в январе проведут встречу, на которой обсудят ситуацию вокруг Украины.

Об этом пишет немецкое издание FAZ со ссылкой на чиновников правительства.

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По данным издания, высокопоставленные представители Германии и РФ намерены встретиться в начале января. Об этом они договорились во время телефонного разговора, состоявшегося в четверг, 23 декабря.

В ходе разговора Плетнер еще раз призвал к деэскалации ситуации в Украине и отметил необходимость обсуждения дальнейшей ситуации с Украиной и Францией в так называемом "нормандском формате". "Целью немецкой стороны остается добиться быстрой реактивации нормандского формата", — заявили в правительстве.

Напомним, во вторник анцлер Германии Олаф Шольц и президент России Владимир Путин провели первый телефонный разговор. Ключевыми темами были Украина и ультимативный договор о "безопасных гарантиях" Кремля. В ходе беседы Шольц призвал РФ к немедленной деэскалации в Украине.

Кстати, перед этой беседой Путин разговаривал с французским президентом.

Раньше российский МИД обнародовал , как они это называют, проект договора между Москвой и Вашингтоном о "гарантиях безопасности", где есть несколько пунктов, относящихся непосредственно к Украине и ее интеграции в европейские и евроатлантические структуры. Москва требует от США юридических гарантий того, что НАТО откажется от намерения принять в члены Украины.

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