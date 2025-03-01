Советник Трампа объяснил, что больше всего разозлило президента США на встрече с Зеленским

В Белом доме к тому времени, когда начался спор, все было готово к подписанию соглашения.

Советник по национальной безопасности Майкл Уолц сообщил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому советовали не приезжать в Вашингтон, но он все же решил приехать и публично обжаловать мирные планы Дональда Трампа. Именно это больше всего разозлило президента США.

Об этом он рассказал в комментарии телеканалу Fox News.

“Президента [Дональда Трампа] разочаровало и откровенно разозлило то, что непонятно, действительно ли Зеленский хочет остановить боевые действия. И он [Владимир Зеленский] приехал, несмотря на то, что ему советовали не делать этого, и решил оспаривать все это перед всем миром», — сказал Уолц.

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По его словам, в Белом доме к тому времени, когда начался спор, была прекрасная обстановка, все было готово для подписания соглашения, которое "объединило бы Соединенные Штаты и Украину экономически на целое поколение для важнейших полезных ископаемых, которые нам нужны, экономических инвестиций, в которых они нуждаются".

“Это действительно могло быть и должно быть положительным моментом для Украины. А потом мы продолжаем переговоры с россиянами, завершаем эту войну, двигаем мир вперед и останавливаем смерть и разрушение", — убеждал советник Трампа.

Майкл Уолц заявил, что президент Зеленский для выражения своей позиции по урегулированию войны в Украине избрал "неправильный подход, неправильный период истории и точно неправильного президента".

“Это не Джо Байден. Это был Дональд Дж. Трамп. И я думаю, что весь мир увидел это кристально ясно”, — подытожил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи поспорил с американским лидером Дональдом Трампом и вице-президентом Джеем Ди Венсом. Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что тот проявляет неуважение к США.

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