Советник Трампа ответил, есть ли у президента США планы по вторжению в Канаду.

Уолтц заявил, что многим канадцам "не нравятся последние 10 лет либерального, прогрессивного правления Трюдо".

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что у Дональда Трампа нет "никаких планов по вторжению в Канаду".

Об этом он сообщил NBC News.

"Я не думаю, что есть какие-то планы по вторжению в Канаду, но многим канадцам нравится то, что мы имеем в Соединенных Штатах", — заявил Волтц.

По словам Уолтца, многим канадцам "не нравятся последние 10 лет либерального, прогрессивного правления Трюдо".

"На самом деле, то, что вы видите, является подтверждением американского лидерства в Западном полушарии, от Арктики вплоть до Панамского канала", — добавил советник Трампа.

Он заявил, что "это то, что мы хотим сделать".

"И это то, о чем мы говорим, от Гренландии, безопасности в Арктике до возвращения Панамского канала под контроль Соединенных Штатов. Америка слишком долго избегала нашего собственного полушария - где у нас есть энергия, продовольствие и важнейшие минералы - и вы видите подтверждение лидерства президента Трампа", – отметил Уолтц.

Ранее Трюдо заявил, что желание Трампа аннексировать Канаду "реально"

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