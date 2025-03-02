Советник Трампа привязал гарантии безопасности Украины к территориальным уступкам

Гарантии безопасности для Украины должны стать частью мирного соглашения, согласно которому Украина уступит РФ часть оккупированных территорий.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Волц в эфире CNN.

При этом он считает, что сегодня преждевременно говорить о гарантиях безопасности, которых добивается Украина. По его словам, ради мира обеим сторонам придется пойти на уступки и компромиссы.

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"Эта война должна закончиться, и для этого нужны территориальные уступки. Это потребует от России уступок по гарантиям безопасности. Мы не можем получить никакой конкретики от украинцев, но это, очевидно, будет определенная территориальная уступка в обмен на гарантии безопасности в будущем, что обсуждалось на предыдущих раундах [переговоров]", - сказал американский чиновник.

Майк Волц также отметил, что гарантии должны быть постоянными и возглавить их должна Европа.

Советник Тампа также добавил, что США больше не могут "продолжать предоставлять миллиарды и миллиарды без конца" Украине.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что администрация Трампа больше не будет выдавать "пустых чеков на далекую войну без настоящего мира".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля во время встречи в Белом доме поспорил с американским лидером Дональдом Трампом и вице-президентом Джеем Ди Венсом. Трамп после спора с Зеленским сделал заявление, что, мол, украинский президент "не готов к миру".

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