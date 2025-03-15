Советники лидеров Британии, Германии и Франции срочно вылетели в США на переговоры – Welt

Переговоры должны состояться с советником президента США по национальной безопасности Майком Волцем.
Советники по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции отправились в Соединенные Штаты для проведения переговоров.
Об этом информирует издание Die Welt.
Источники издания сообщили, что советник по нацбезопасности канцлера Германии Йенс Плетнер сегодня, 14 марта, срочно отправился в Вашингтон на переговоры. Вместе с ним в Соединенные Штаты отправились французский и британский коллега. В США они встретятся для переговоров с советником президента США по национальной безопасности Майком Волцем.
Издание отмечает, что поездка была организована в кратчайшие сроки, она проходит на фоне критического момента переговоров о прекращении огня между Украиной и Россией.
Ранее сообщалось, что Германия готовится выделить Украине 3 млрд евро помощи.
Мы ранее информировали, что советник Трампа назвал возможные уступки Украины для заключения мира.
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