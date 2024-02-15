Советники Трампа хотят посадить Зеленского и Путина за стол переговоров – Bloomberg

Журналисты считают, что подобная инициатива может "перевернуть десятилетие политики США и разбить оборонный альянс".

Бывший президент и кандидат в президенты США Дональд Трам хочет подтолкнуть Украину к переговорам с Россией, если он вернется к власти.

Об этом сообщает на Bloomberg слова политиков, осведомленных по этому вопросу.

Кроме того, по их словам, Трамп рассматривает возможность сократить обязательства перед некоторыми членами НАТО. Со юзники Трампа обсуждали двухуровневый альянс НАТО, где статья 5, требующая совместной защиты любого подвергающегося атаке, будет применяться только к странам, которые достигли целей по расходам на оборону. Никакие политические решения еще не приняты. А другие выступают за новые тарифы для отстающих в оборонном компоненте стран.

"Эти инициативы, если их реализовать, перевернут десятилетия политики США, разобьют оборонный альянс, формировавший европейскую безопасность со времен холодной войны, и обеспокоят союзников в Азии по поводу обязательств Вашингтона противостоять Китаю", — пишут журналисты издания.

Один из советников Трампа сказал, что желание прекратить военную помощь США может помочь Украине сесть за стол переговоров, тогда как угроза увеличения помощи США может побуждать Россию к большим действиям.

"Компания пока не ведет переговоры с российскими или украинскими посредниками, отчасти потому, что это, вероятно, противоречит закону США, запрещающему частным лицам вести переговоры от имени правительства", — говорится в сообщении информационного агентства.

Напомним, как писало накануне издание NYT, Трамп может заключить соглашение с Путиным, а в Европе боятся и готовятся.

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