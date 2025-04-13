Советские солдаты окаменели после атаки НЛО – рассекреченные документы ЦРУ

НЛО. / © Unsplash

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В рассекреченном отчете, опубликованном на сайте Центрального разведывательного управления США, говорится о странном инциденте, якобы произошедшем в конце 1980-х на территории СССР. Документ вызвал оживленные обсуждения из-за описания вероятной атаки со стороны НЛО на советское подразделение.

Об этом пишут на Yahoo News.

Материал, основанный на публикациях в канадском издании Weekly World News и в украинской газете Голос Украины, был обнародован в мае 2000 года. Он содержит краткое изложение событий, которые, вероятно, имели место между 1989 и 1990 годами и были впервые упомянуты в 1993 году.

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В документе описано, как советские военные якобы сбили "низколетний объект в форме тарелки", появившийся над военной базой во время учений. После этого из обломков вышли пять невысоких гуманоидов с большими головами и черными глазами, слившимися в одну сферическую форму. От этой формы раздался громкий жужжащий звук и вспыхнул яркий свет.

По словам очевидцев, 23 солдата, которые находились рядом, сразу же "превратились в каменные столбы". Двое выжили - они на момент вспышки стояли в тени и не испытали полного влияния.

В документе утверждается, что тела погибших и обломки НЛО были тайно перевезены в исследовательскую базу недалеко от Москвы. Там эксперты якобы установили, что молекулярная структура "окаменевших" солдат соответствует структуре известняка. Причиной трансформации считается неизвестный источник энергии.

"Если досье КГБ правдиво, это может свидетельствовать о крайне опасной ситуации, — цитирует отчет анонимного представителя ЦРУ. — Это демонстрирует, что у инопланетян оружие и технологии, значительно превышающие наши представления. И они готовы себя защищать".

ЦРУ не предоставило комментарии на запросы Fox News Digital по этому документу. Неизвестно также, каков был первоначальный контекст публикации — вполне вероятно, что информация поступала из открытых источников, таких как телеграммы или СМИ.

Несмотря на сенсационность, бывший агент ЦРУ Майк Бейкер относится к истории со скепсисом.

"Если этот инцидент действительно имел место, то отчет, скорее всего, претерпел существенные изменения в нескольких переводах", - прокомментировал он.

В 2020 году Министерство обороны США создало Целевую группу по неизвестным воздушным явлениям (UAPTF), которая занимается идентификацией, анализом и каталогизацией непонятных объектов в воздушном пространстве, которые могут представлять потенциальную угрозу.

Бейкер отмечает, что даже если речь идет не об инопланетянах, правительство обязано исследовать все аномальные объекты для национальной безопасности.

"Если пилоты видят что-то, что не могут идентифицировать, нужно выяснить, что это было. Это не обязательно инопланетяне, но мы должны это исследовать", - подчеркнул Бейкер.

Пентагон на момент публикации также не ответил на запросы по поводу комментариев.

Ранее в рассекреченных материалах ЦРУ нашли, что в 1950-х годах американские агенты искали вождя нацистской Германии Адольфа Гитлера в Южной Америке — десять лет спустя после его якобы самоубийства в бункере в Берлине в конце Второй мировой войны.