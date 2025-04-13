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Советские солдаты окаменели после атаки НЛО – рассекреченные документы ЦРУ
События, вероятно, произошли между 1989 и 1990 годами и были впервые упомянуты в 1993 году.
В рассекреченном отчете, опубликованном на сайте Центрального разведывательного управления США, говорится о странном инциденте, якобы произошедшем в конце 1980-х на территории СССР. Документ вызвал оживленные обсуждения из-за описания вероятной атаки со стороны НЛО на советское подразделение.
Об этом пишут на Yahoo News.
Материал, основанный на публикациях в канадском издании Weekly World News и в украинской газете Голос Украины, был обнародован в мае 2000 года. Он содержит краткое изложение событий, которые, вероятно, имели место между 1989 и 1990 годами и были впервые упомянуты в 1993 году.
В документе описано, как советские военные якобы сбили "низколетний объект в форме тарелки", появившийся над военной базой во время учений. После этого из обломков вышли пять невысоких гуманоидов с большими головами и черными глазами, слившимися в одну сферическую форму. От этой формы раздался громкий жужжащий звук и вспыхнул яркий свет.
По словам очевидцев, 23 солдата, которые находились рядом, сразу же "превратились в каменные столбы". Двое выжили - они на момент вспышки стояли в тени и не испытали полного влияния.
В документе утверждается, что тела погибших и обломки НЛО были тайно перевезены в исследовательскую базу недалеко от Москвы. Там эксперты якобы установили, что молекулярная структура "окаменевших" солдат соответствует структуре известняка. Причиной трансформации считается неизвестный источник энергии.
"Если досье КГБ правдиво, это может свидетельствовать о крайне опасной ситуации, — цитирует отчет анонимного представителя ЦРУ. — Это демонстрирует, что у инопланетян оружие и технологии, значительно превышающие наши представления. И они готовы себя защищать".
ЦРУ не предоставило комментарии на запросы Fox News Digital по этому документу. Неизвестно также, каков был первоначальный контекст публикации — вполне вероятно, что информация поступала из открытых источников, таких как телеграммы или СМИ.
Несмотря на сенсационность, бывший агент ЦРУ Майк Бейкер относится к истории со скепсисом.
"Если этот инцидент действительно имел место, то отчет, скорее всего, претерпел существенные изменения в нескольких переводах", - прокомментировал он.
В 2020 году Министерство обороны США создало Целевую группу по неизвестным воздушным явлениям (UAPTF), которая занимается идентификацией, анализом и каталогизацией непонятных объектов в воздушном пространстве, которые могут представлять потенциальную угрозу.
Бейкер отмечает, что даже если речь идет не об инопланетянах, правительство обязано исследовать все аномальные объекты для национальной безопасности.
"Если пилоты видят что-то, что не могут идентифицировать, нужно выяснить, что это было. Это не обязательно инопланетяне, но мы должны это исследовать", - подчеркнул Бейкер.
Пентагон на момент публикации также не ответил на запросы по поводу комментариев.
Ранее в рассекреченных материалах ЦРУ нашли, что в 1950-х годах американские агенты искали вождя нацистской Германии Адольфа Гитлера в Южной Америке — десять лет спустя после его якобы самоубийства в бункере в Берлине в конце Второй мировой войны.