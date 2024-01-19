Совместная Балтийская линия обороны: Латвия, Литва и Эстония укрепляют восточную границу НАТО

Три страны Балтии подтвердили свою решимость усилить поддержку Украины через коалиции и совместно работать по развитию таких коалиций. Также будет продолжена учеба украинских военных.

Латвия, Литва и Эстония подписали соглашение о создании Балтийской линии обороны для укрепления восточной границы НАТО.

Об этом стало известно на заседании Комитета министров обороны стран Балтии, говорится в сообщении Минобороны Латвии.

Руководители военных ведомств Латвии, Литвы и Эстонии подписали соглашение о создании Балтийской линии обороны для укрепления восточной границы НАТО. Вместе с министрами обороны Эстонии Ханно Певкуром, а также Литвы (Арвидас Анушаускас) и Латвии (Андрис Спрудс) решено начать создание Балтийской линии обороны.

По заявлению министра обороны Латвии Андриса Спрудса, эта инициатива существенно усугубит в военном отношении возможности стран Балтии по защите своих границ для обеспечения задержки и блокирования передвижения потенциального противника.

"Это будет общий проект стран Балтии, который также поможет в рамках оборонных планов НАТО", – заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

По плану глав Минобороны разработают и развернут на внешней границе НАТО и Евросоюза в Балтии различные сдерживающие средства.

Министры обороны также подчеркнули, что должен быть усилен потенциал ПВО как важнейшего компонента обороны Балтийского региона.

Во время подготовки к саммиту НАТО в Вашингтоне, министры обороны стран Балтии во время встречи выразили единодушную поддержку вступления Украины в НАТО и Евросоюз, а также дополнительно подчеркнули необходимость целенаправленного усиления противовоздушной обороны НАТО в регионе.

В Риге 18-19 января состоялось заседание Комитета министров обороны стран Балтии, в котором приняли участие Андрис Спрудс (Латвия), Арвидас Анушаускас (Литва) и Ханно Певкур (Эстония).

Напомним, глава Кремля Владимир Путин одержим идеей восстановления Российской империи. Поэтому граждане Латвии должны быть готовы к гибридной войне, заявил накануне президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

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