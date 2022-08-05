Совместная борьба против терроризма, "новая страница" в отношениях и зерно: о чем Путин и Эрдоган говорили более 4 часов

В пятницу, 5 августа, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Сочи на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Одной из главных тем был экспорт украинского зерна, который удалось разблокировать при активном участии Турции. Другие обсуждаемые вопросы – частичная оплата российского газа в рублях, АЭС "Аккую" и ситуация в Сирии.

Об этом сообщают турецкие СМИ, российские средства массовой пропаганды и сайт Кремля.

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Переговоры продолжались более 4 часов за закрытыми дверями. На сайте Кремля опубликовали вступительные речи президентов перед началом встречи. В частности, отмечается, что турецкий лидер перед встречей с Путиным заявил: "Верю, что мы откроем новую страницу в наших турецко-российских отношениях. Это касается и энергетики, это особенно касается "зернового коридора" через Черное море, где мы сделали шаги".

Издание Financial Times сообщает, что Эрдоган высоко оценил результативность встречи по вопросам политики, экономики и торговли.

По словам спикера Путина Дмитрия Пескова, президенты по итогам переговоров приняли совместное заявление. В частности, в нем говорится, что нужно полностью выполнять стамбульские соглашения, "включая беспрепятственный экспорт российских зерна, удобрений и сырья для их производства".

Также, как говорится в заявлении, Эрдоган и Путин провели всесторонние консультации, направленные на увеличение объема торговли между двумя странами в соответствии с установленными целями и на сбалансированной основе, развитие отношений в экономической и энергетической отраслях в рамках взаимности, а также долгосрочное сотрудничество в таких секторах, как транспорт, торговля, сельское хозяйство, промышленность, финансы, туризм и строительство.

Как пишет турецкое издание Anadolu, президенты РФ и Турции по итогам разговора договорились бороться со всеми "террористическими организациями в Сирии".

"Президенты Эрдоган и Путин подчеркнули свою твердую приверженность суверенитету, территориальной целостности и национальному единству Ливии. Отметив важность проведения свободных, справедливых и заслуживающих доверия выборов на основе как можно более широкого консенсуса среди ливийцев, два лидера вновь заявили о своей поддержке политического процесса, который проводится под эгидой ООН", — пишет турецкое СМИ.

Напомним, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Сочи, где провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

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