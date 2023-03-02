Совместного заявления не будет: две страны заблокировали декларацию о войне в Украине на саммите G20

На саммите G20 не удалось прийти к соглашению о войне в Украине. Полномасштабная война, которую ведет Кремль против нашего государства, являлась главной темой встречи. Финальное коммюнике не удалось принять, потому что его заблокировали страна-агрессор и Китай. Также на полях саммита состоялась первая с начала активных боевых действий в Украине встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. О чем говорил американский представитель и как относятся лидеры "Большой двадцатки" к российской агрессии?

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

"Перед саммитом "Большой Двадцатки" полиция забирает единичных протестующих-тибетцев, вышедших на протест у посольства КНР против приезда китайской делегации. В Индию представители самых мощных экономик мира приехали обсудить важнейший вопрос последнего года — войну в Украине", — говорится в репортаже.

На полях саммита появляется российский министр Сергей Лавров. "Большая Двадцатка" — одна из немногих площадок, где еще принимают кремлевскую делегацию. Напряжение чувствуется в воздухе, ведь больше лидеров свободного мира не признают российской агрессии. Даже премьер-министр Индии Нерендра Моди, принимающий у себя гостей, признает, что найти компромисс будет очень тяжело.

"Мы собираемся во время глубоких глобальных разногласий. Как министры иностранных дел, естественно, что на ваши дискуссии влияет геополитическое напряжение сегодня. Мы все имеем свои позиции и свой взгляд на то, как эту напряженность следует решить", — отметил Моди.

Хотя поначалу этого не было в планах, но на полях саммита впервые за год проходит встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В последний раз они виделись в Женеве. Тогда Блинкен пытался еще раз уговорить моску отказаться от своих агрессивных планов.

Разговор на этот раз, как для переговоров между двумя странами, примечательно короткий – всего 10 минут. Но за это время Блинкен успел доказать россиянам лицом к лицу, что Америка будет поддерживать Украину до последнего, призвал освободить заключенного гражданина США Пола Вилана и вернуться к договору о нераспространении ядерного вооружения. О том, кто должен идти на уступки в этой войне, Блинкен заявит на встрече с представителями Узбекистана днем раньше.

"Теперь мы все знаем простую истину. Что война может закончиться завтра. Она может закончиться сегодня. Если президент Путин так решит. Он начал это и он может это остановить. Это настолько просто. Никто не должен упускать из виду тот факт, что у нас есть агрессор. И у нас есть жертва. И ставить между ними знак равно, в том числе и предположения, кто больше предан миру, я считаю глубоко неправильным", — говорится в сообщении.

Как ни прилагала усилия Индия к поиску компромисса по завершению первого дня встречи G20 на уровне министров иностранных дел, согласовать финальное коммюнике не удалось. Нерешенным остался вопрос войны в Украине. Когда большинство государств-членов выступили решительным и единым фронтом по осуждению агрессии и потребовали вывода русских войск, Россия и Китай выступили против.

Министр иностранных дел Индии в комментариях журналистам объяснил, что итоговую декларацию не приняли ввиду кардинально разных взглядов на проблему войны в Украине отдельных стран, а в местной печати разногласия назвали ожесточенными.

Добавим, что государственный секретарь США Энтони Блинкен уже отмечал, что не видит свидетельств того, что РФ готова приступить к содержательным дипломатическим усилиям, чтобы остановить войну в Украине.

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